Rechtbank: vrouw die in 2014 baby achterliet in vuilcontainer moet vier jaar de cel in

Een betonnen plaat dekt de ondergrondse vuilcontainer in de Amsterdamse Fritz Conijnstraat af waar in 2014 een pasgeboren baby in werd gevonden. Beeld ANP

Dat bepaalde de Amsterdamse rechtbank donderdag. De straf is gelijk aan de eis die de officier van justitie twee weken geleden uitsprak.

Todisoa R., een van oorsprong illegale vluchteling uit Madagaskar, heeft altijd ontkend dat ze haar kind in een vuilcontainer achterliet. Ze kwam met wisselende verklaringen. Zo beweerde ze onder meer dat ze zou zijn verkracht en dat de vader het kind zou hebben meegenomen terwijl ze sliep. De vader zou vervolgens hebben medegedeeld dat de baby was overleden. De officier van justitie deed dit af als ongeloofwaardig.

Gehuil uit vuilcontainer

De zuigeling werd in de vroege ochtend van zondag 26 oktober 2014 door een buurtbewoner opgemerkt toen er gehuil klonk uit een vuilcontainer in de Amsterdamse wijk Slotermeer. Met behulp van de brandweer werd de baby, een meisje, bevrijd. Ze was verpakt in een dichtgeknoopte plastic boodschappentas en droeg een T-shirt met de tekst Hello, nice to meet you!

Volgens de officier van justitie was het een wonder dat het meisje het overleefde: ze lag op 3 meter diepte, onder zware vuilniszakken. Er was ‘zonder twijfel sprake van handelingen die gericht waren op de dood van de baby’, aldus de officier.

Opmerkelijk was dat de baby een hielprik had gehad, wat erop wees dat ze in handen was geweest van een zorgverlener. De politie concludeerde op basis van de luier, het prematuurspeentje en de hielpriekleister dat de baby in een ziekenhuis ter wereld was gekomen. Een rondgang langs zorgmedewerkers leverde echter niets op. Sommigen beriepen zich tot frustratie van de recherche op hun medisch beroepsgeheim.

Ook het dna van de moeder dat op de baby was aangetroffen, was een dood spoor. Hetzelfde gold voor het verwantschapsonderzoek, op basis van dna van familieleden.

Doorbraak

De doorbraak volgde pas zeven jaar later, ironisch genoeg met dank aan een strafbaar feit dat Todisoa R. pleegde in Duitsland, waar ze inmiddels naartoe was verhuisd. Haar vingerafdruk kwam hierdoor in de internationale database terecht. Bij een routinecheck bleek dat er een match was met de vingerafdruk die in 2014 werd aangetroffen op de boodschappentas waarin de baby werd achtergelaten. Met dna-onderzoek werd vastgesteld dat het inderdaad om de moeder van de baby ging.

Todisoa R. werd in april vorig jaar in Duitsland aangehouden, een maand later volgde de uitlevering aan Nederland. Via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Ter Peel zei ze tijdens een voorbereidende zitting: ‘Ik ben niet degene die dit heeft gedaan. Ik heb meerdere kinderen en die betekenen alles voor mij. Ze zijn mijn familie. Ik heb niet de moed ze iets aan te doen.’ Wel erkende ze dat ze de moeder was van de in 2014 gevonden baby. Ze zou haar kindje Nomena hebben genoemd.

Het meisje is inmiddels 7 jaar oud. Ze werd geadopteerd en maakt het volgens het Openbaar Ministerie goed. Todisoa R., die zwakbegaafd is, heeft nog zes kinderen van verschillende vaders. Haar oudste kind van twaalf woont in Madagaskar. Drie andere kinderen van zes, vier en twee jaar verblijven bij R.’s vriend in een asielzoekerscentrum in Katwijk. Haar jongste kind is één jaar.

Babylijkjes

Het komt vaker voor dat zuigelingen worden achtergelaten. Uit cijfers van het Nederlands Instituut voor de Documentatie van Anoniem Afstanddoen (NIDAA) blijkt dat sinds 2006 in totaal negentien pasgeboren kinderen levend werden gevonden. In diezelfde periode werden 46 babylijkjes aangetroffen. ‘Het werkelijke aantal babylijkjes zal hoger liggen dan op basis van openbare bronnen kan worden vastgesteld’, zegt voorzitter Kerstin van Tiggelen. ‘Je kunt ervan uitgaan dat mensen die een babylijkje willen laten verdwijnen, daarin ook succesvol zijn. Als een kind te vondeling wordt gelegd, wordt het over het algemeen gevonden.’

Het is strafbaar om een kind te vondeling te leggen, tenzij dit gebeurt bij een van de tien vondelingenkamers die Nederland rijk is. Een ouder kan dan anoniem het kind in een kamer achterlaten, waarna een medewerker de zorg direct overneemt.

Van die anonieme optie is echter nog nooit gebruik gemaakt, zegt Kitty Nusteling, directeur van Beschermde Wieg, de organisatie die de vondelingenkamers runt. Sinds de opening van de eerste kamer in 2014 hebben zich in totaal 74 vrouwen bij de stichting gemeld, van wie er uiteindelijk 46 afzagen van het voornemen om hun kind ter adoptie af te staan. Zij zorgen nu, onder begeleiding, zelf voor hun kind. ‘Al deze vrouwen gaven hun anonimiteit op. Een aantal moeders koos ervoor persoonsgegevens in een speciaal register bij de notaris te deponeren, waarin alleen het kind op latere leeftijd inzage krijgt.’

De vrouwen die bij Beschermde Wieg aankloppen, hebben volgens Nusteling als gemeenschappelijke deler dat ze hun kind afstaan uit angst. ‘Ze zijn bang dat de baby of henzelf iets overkomt door geweld, bang voor een oordeel van de omgeving of voor bemoeienis.’