Rechtbank veroordeelt Michael P. tot 28 jaar cel en tbs voor moord op Anne Faber

Vonnis geen herstel van eerdere fout

‘Deze straf geeft de grootst mogelijke garantie dat Michael P. lang binnen de muren van de gevangenis blijft en ook behandeld wordt’, reageert emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos op het vonnis.

Na de dood van Anne Faber ontstond een discussie of het rechtssysteem had gefaald. Een dag na de vondst van haar ­lichaam in Zeewolde in oktober vorig jaar tekenden bijna 300 duizend mensen een petitie met een dergelijke strekking: dat het een fout was geweest dat de rechtbank P. in 2012 ‘slechts’ 11 jaar cel en geen tbs had opgelegd voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010.

Hjalmar van Marle, voormalig ­directeur van het Pieter Baan Centrum en emeritus hoogleraar forensische psychiatrie, noemde het in oktober onbegrijpelijk dat P. in 2012 geen tbs heeft gekregen. Het is niet zo dat met dit vonnis die fout wordt hersteld, zegt Van Marle. ‘Een rechter spreekt een vonnis uit op basis van de feiten, niet om iets te herstellen’, aldus Van Marle.

De rechtbank heeft P. bewust niet een levenslange gevangenisstraf opgelegd omdat dan de kans bestaat op terugkeer naar de maatschappij. Een combinatie van een levenslange celstraf en tbs is niet mogelijk. Bij levenslang moet de resocialisatie van de gestrafte na 25 jaar beginnen.

‘Dat onveilige gevoel heeft de rechtbank vermeden. P. is nog relatief jong’, zegt Van Marle. ‘Dertig jaar gevangenisstraf is na levenslang de hoogst mogelijke celstraf. Daar is de rechtbank net onder gaan zitten. De combinatie met tbs geeft de rechtbank dat gewilde slot op de achterdeur dat deze man niet onbehandeld kan terugkeren in de maatschappij.’

Het zou wel beter zijn, vindt emeritus hoogleraar De Roos, als de behandeling van P. eerder zou beginnen, al tijdens zijn celstraf. Of iemand als P. kan genezen door de behandelingen, is niet van te voren te zeggen, aldus Van Marle. ‘Een tbs-behandeling duurt gemiddeld tien jaar. De behandeling is ongelimiteerd, hij kan duren zolang de behandelde als gevaarlijk wordt beschouwd. Een klein deel, zo’n 5 tot 10 procent van de tbs-veroordeelden, komt er niet meer uit.’