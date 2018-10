Rechtbank veroordeelt Jos de G. voor verkrachting en doodslag van Nicole van den Hurk

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelt de 51-jarige Jos de G. voor verkrachting van en doodslag op de 15-jarige Nicole van den Hurk in 1995.

Dat heeft het hof dinsdag aan het begin van de uitspraak in de geruchtmakende zaak bekendgemaakt. Wat de straf is, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft veertien jaar cel geëist.

Nicole van den Hurk verdween op 6 oktober 1995. Anderhalve maand later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De zaak bleef lang onopgelost, tot De G. in 2014 in beeld kwam na een DNA-match. De G. heeft eerst jarenlang gezwegen en daarna altijd ontkend.

De rechtbank vond in 2016 alleen de verkrachting bewezen, de doodslag niet. De rechter legde toen vijf jaar cel op, na een eis van eveneens veertien jaar.

Jos de G. tijdens het hoger beroep. Foto ANP