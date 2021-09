Rechtbank veroordeelt ‘Balie-jihadist’ tot bijna zestien jaar gevangenisstraf; broer krijgt vier jaar minder

De Syriër Aziz al H. onherkenbaar in beeld, in Amsterdam. Hij werd tijdens een bezoek aan De Balie herkend door landgenoten. Beeld Aurélie Geurts

De uitspraak wijkt fors af van de straf die justitie twee maanden geleden bepleitte. Het Openbaar Ministerie had respectievelijk 23 en 10 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 35-jarige Aziz en zijn negen jaar oudere broer Fatah. Aziz heeft dus een veel lagere straf gekregen, Fatah juist een hogere.

De straf van Aziz valt lager uit vanwege zijn persoonlijke omstandigheden waarmee de rechtbank rekening houdt, aldus een woordvoerder van de rechtbank Rotterdam. Daarbij wordt ‘nadrukkelijk meegewogen’ dat hij vóór de Syrische burgeroorlog jarenlang vastzat in de beruchte gevangenis in Sednaya, nabij Damascus. Volgens het OM heeft hij daar als jonge man ‘gruwelijke martelpraktijken moeten ondergaan’ en zag hij ook hoe anderen, soms tot de dood, werden gemarteld. ‘Dat doet iets met een mens, dat kan niet anders’, zei het OM in juli.

De Rotterdamse rechters hebben in elk geval drie maanden van de straf afgehaald, omdat het proces van Aziz en Fatah te lang heeft geduurd. Daarmee hebben zij ‘te lang in onzekerheid gezeten over wat het oordeel van de rechtbank nu precies zou zijn’, aldus de rechters.

Dat Fatah minder straf krijgt dan Aziz, komt volgens de rechtbank door de feiten die nu bewezen worden geacht en ‘omdat hun leidinggevende rol verschillend van aard en omvang was.’ Voor de rechtbank staat, op basis van afgeluisterde gesprekken, getuigenverklaringen en na onderzoek aan telefoons en computers, vast dat beiden tussen 2011 en 2014 leiding gaven binnen Jabhat al Nusra in het door oorlog verscheurde Syrië.

In 2014 kregen Aziz en Fatah als Syrische vluchtelingen asiel in Nederland. In september 2017 herkenden andere Syriërs de jongste van de twee broers in het Amsterdamse debatcentrum De Balie als terroristisch strijder van Al Nusra. De inlichtingendienst AIVD hield Aziz, die onder een valse naam naar Nederland was gekomen, in de gaten en tapte later ook zijn broer Fatah af.

Getuigen

Nederland kan Syrië niet om rechtshulp vragen, wat onderzoek ter plaatse onmogelijk maakte. Justitie leunde voor het strafrechtelijk onderzoek voor een groot deel op getuigen die op afstand waren gesproken. Ook maakte het OM gebruik van een artikel in de Volkskrant. Die sprak ter plekke met mensen die de broers aanwezen als hoge figuren binnen het Nusra Front. Zij vertelden dat Fatah zijn positie als emir op de dam bij het dorp Mansoura dankte aan zijn jongere broer: ‘Als je de broer bent van Aziz al H., is dat genoeg.’

Voor justitie staat de leidinggevende rol van de broers binnen de terreurorganisatie vast, onder meer dankzij de vele afgeluisterde gesprekken van Aziz en Fatah al H. Hun advocaten waren daarvan allerminst onder de indruk en trokken in juli in de rechtbank op Schiphol de betrouwbaarheid van zowel de getuigen als de tolken in twijfel.

Advocaat Bart Nooitgedagt noemde de lijst met beschuldigingen tegen zijn cliënt Fatah ‘een gigantisch sleepnet’. ‘Uw rechtbank moet vele jaren later en op veilige afstand een oordeel vellen’, schetste Aziz’ raadsman Peter Plasman op zijn beurt het dilemma waarvoor justitie zich gesteld ziet in zaken van (vermeende) terroristen die naar Nederland vluchten.