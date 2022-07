Rechtbank stelt uitspraak in moordzaak Peter R. de Vries uit: nieuwe stukken worden aan dossier toegevoegd

Rechtbanktekening van verdachten Kamil E. (l) en Delano G. (r) tijdens de behandeling van het strafproces rond de moord op Peter R. de Vries. Maandag is een extra zittingsdagdag. Beeld ANP

De rechtbank Amsterdam zou aanstaande donderdag uitspraak doen in de strafzaak-Iraklia tegen de twee verdachten Delano G. (22) en Kamil E. (36), maar omdat het OM vorige week nieuwe stukken had ingestuurd, besloot de rechtbank de zaak te heropenen. Wat de officier van justitie betreft hoefden de stukken niet aan het strafdossier te worden toegevoegd, omdat ze ‘geen nieuw licht’ op de zaak werpen. Die mening deelt de rechtbank niet.

Het Openbaar Ministerie kon de nieuwe getuigenverklaring niet eerder openbaar maken omdat die getuige dan in levensgevaar zou komen. De verklaringen van de zogenoemde verdachte 5089 waren tot 30 juni ‘kluisverklaringen’. Inmiddels zou de veiligheid van de verdachte gewaarborgd zijn.

Twee keer levenslange gevangenisstraf geëist

Om geen informatie achter te houden, trad het OM daarom toch met de stukken naar buiten. De extra zittingsdag van maandag gaf de verdediging van Delano G. (22) en Kamil E. (36) de gelegenheid om op de nieuwe stukken te reageren. Het OM heeft tegen beide mannen een levenslange gevangenisstraf geëist.

De advocaat van Kamil E., Ayse Çimen, betoogde maandag dat de officier ‘niet met droge ogen’ kan beweren dat de nieuwe verklaringen niet van belang zijn voor haar cliënt. Volgens Çimen heeft de nieuwe getuige onder meer verklaard dat Kamil E. eerst zelf Peter R. de Vries moest neerschieten, maar dat hij dit weigerde. Daarop zou E. hebben moeten dienen als chauffeur van de vluchtauto, omdat hij anders zelf zou worden gedood. ‘Dit kan het verschil maken tussen een levenslange, of een tijdelijke celstraf voor mijn cliënt’, aldus Çimen.

Ridouan T.

In de media lekte de afgelopen dagen al informatie uit over de inhoud van de nieuwe getuigenverklaring. Het Parool meldde dat het ging om een getuige die de vermoedelijke uitvoerders van de moord op De Vries in verband brengt met de organisatie van Ridouan T., hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Een ingewijde heeft dat aan de Volkskrant bevestigd.

Volgens deze bron is de getuige een vriend van Krystian M. (27). M. werd vorige week aangehouden omdat hij de uitvoerders van de aanslag op De Vries zou hebben aangestuurd. De vriend die verklaringen heeft afgelegd, is geen verdachte.

Vorige week woensdag was het een jaar geleden dat De Vries werd neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis. De veronderstelde uitvoerders, Delano G. (22) en Kamil E. (36), werden kort na de aanslag aangehouden, in een auto op de A4.