Rechtbank oordeelt hard over Van Lienden en compagnons: ontslag bij stichting Hulptroepen

Sywert van Lienden verlaat de rechtbank van Amsterdam samen met zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme. Beeld ANP

Dat heeft de rechtbank van Amsterdam besloten in een zaak die werd aangespannen door zeven ex-medewerkers van de stichting Hulptroepen Alliantie en het Openbaar Ministerie. Het oordeel van de rechtbank betekent een zware nederlaag voor Van Lienden, die volhoudt niets misdaan te hebben. Nu hij en Damme plaats moeten maken bij de stichting, zal er een nieuw bestuur worden geïnstalleerd. De verwachting is dat het nieuwe bestuur zal gaan proberen de tientallen miljoenen die Van Lienden, Damme en de al eerder bij de stichting vertrokken Camille van Gestel verdienden aan de mondkapjeshandel, terug te vorderen.

Het OM en de ex-vrijwilligers menen dat Van Lienden en zijn compagnons onder andere een order van 100,8 miljoen van het ministerie van VWS hebben onttrokken aan de stichting en stiekem hebben ondergebracht bij hun eigen geheime bv Relief Goods Alliance. De rechtbank verwijt het de drie mannen dat ze pas duidelijkheid hebben verschaft over hun commerciële belangen toen media daarover berichtten.

Geheimhoudingsplicht

Van Lienden heeft sinds de eerste onthulling in de Volkskrant altijd beweerd dat hij geen duidelijkheid kon verschaffen over zijn commerciële belangen, omdat hij was gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Die zou zijn opgelegd door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, de inkooporganisatie van het ministerie van VWS. De rechtbank veegt dat verweer van tafel. Van Liendens commerciële bedrijfje zou niet zijn gebonden aan zo'n afspraak, omdat de ex-gemeenteambtenaar en zijn compagnons alleen namens de stichting een convenant met de overheid tekenden.

De rechtbank meent verder dat het bedrijfje van Van Lienden een 'rechtstreekse concurrent’ was van de stichting. De onderneming profiteerde ondertussen van 'de naam en goodwill’ van de charitatieve stichting. Ook werden de naam en logo's van de stichting en het commerciële bedrijf door elkaar gebruikt in presentaties. Dat leidde volgens de rechtbank tot verwarring.

Meer aangiftes

Van Lienden en zijn compagnons worden door het OM verdacht van verduistering, oplichting en witwassen. Randstad en Coolblue hebben eveneens aangifte gedaan van oplichting tegen de drie mannen. De verwachting is dat het nieuwe bestuur van de stichting ook aangifte zal doen tegen de ex-bestuurders.

Van Lienden was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. De mediapersoonlijkheid kan in beroep gaan tegen de beschikking van de rechtbank, maar dat zal voorlopig geen consequenties hebben. Het oordeel van de rechtbank is ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard, waardoor het nieuwe bestuur meteen aan het werk kan.