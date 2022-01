Rechtbank: OM leed aan tunnelvisie bij onderzoek naar branden bij boer Gert S.

November 2018: brand bij een boerderij in Werkhoven, voor de derde keer in korte tijd. Beeld ANP

Daarmee geeft de rechtbank het OM en de politie een zeldzame tik op de vingers. ‘Mogelijke alternatieve scenario’s of betrokkenheid van anderen lijken niet of nauwelijks te zijn onderzocht’, stelt de rechtbank. ‘Het gevolg is dat andere, mogelijk voor verdachte ontlastende scenario’s onvoldoende zijn betrokken in het onderzoek.’

Het OM, dat nog niet op de kritiek wil reageren, had 8 jaar cel tegen Gert S. geëist vanwege brandstichting in drie van zijn panden en financiële malversaties bij zijn eigen bedrijf. Maar volgens de rechtbank ontbreekt forensisch bewijs dat S. de branden op zijn geweten heeft. Er zijn geen getuigen die verklaren dat ze S. de branden hebben zien aansteken. Bovendien kan bij geen van de branden worden uitgesloten dat een ander ze heeft gesticht.

Gert S. wordt wel schuldig geacht aan het verduisteren, witwassen en stelen van grote geldbedragen van zijn eigen bedrijf. De rechtbank veroordeelt hem daarom tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Omdat hij al 6 maanden in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis.

Gert S. redde koeien en stieren

Met de uitspraak van de rechtbank komt voorlopig een einde aan een spraakmakende zaak, die de Utrechtse plaatsen ’t Goy, Werkhoven en Wijk bij Duurstede de laatste jaren in zijn greep hield. In 2018 en 2019 vonden daar in totaal zeven branden plaats in panden die eigendom of bijna eigendom waren van de boer.

Aanvankelijk leek Gert S. een held. Tijdens een brand bij zijn boerenbedrijf reed hij met zijn shovel brandende hooibalen uit de stal. Hij raakte daarbij lichtgewond, maar wist zijn koeien en stieren te redden. Bij een latere brand op de boerderij kwamen wel tientallen koeien om. Ook zijn geliefde waakhond Shadow overleefde het niet.

Later kreeg justitie Gert S. in het vizier als mogelijke dader. Na een brand in zijn woonhuis, waar hij op dat moment aanwezig was, pakte de politie hem op. Binnen een week was hij weer op vrije voeten. Een half jaar later werd hij opnieuw gearresteerd, ditmaal na een brand in een woning in ’t Goy, waar hij toen woonde. Hij zat toen een half jaar in voorarrest.

Maffia

Zelf heeft S. altijd ontkend dat hij iets met de branden te maken had. In de rechtbank suggereerde hij dat mensen uit zijn omgeving het mogelijk op hem gemunt hadden. Mogelijk zou de maffia betrokken zijn. Eerder al vertelde S. bedreigd te zijn, nadat hij in 2018 uit de kast was gekomen als homoseksueel, waarna hij van zijn vrouw scheidde. Hij was niet verzekerd tegen brand.

Het Openbaar Ministerie meende voldoende bewijs te hebben dat Gert S. drie branden zelf had aangestoken. Hij zou dit hebben gedaan om zijn financiële wanbeleid bij het bedrijf te verhullen en om te verbergen dat hij grote geldbedragen van het bedrijf had gestolen. Bij de brand in het woonhuis ging een deel van de administratie van het bedrijf verloren.