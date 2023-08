Rechtbank: kabinet mag opvang van ‘derdelanders’ niet per maandag stopzetten

Derdelander demonstreren afgelopen vrijdag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag. Beeld Arie Kievit

De zaken in Den Haag werden aangespannen door twee vluchtelingen met de Indiase en een met de Marokkaanse nationaliteit, die in Oekraïne woonden ten tijde van de Russische invasie in 2022. Het oordeel van de rechter dat Nederland hun opvang niet zomaar mag beëindigen, komt op een pikant moment: staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid wil de tijdelijke bescherming van derdelanders op 4 september beëindigen. Daarna hebben ze geen recht meer op opvang en dienen ze asiel aan te vragen of te vertrekken naar hun moederland.

Volgens de rechtbank Den Haag kan Nederland echter niet zelfstandig beslissen om de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor deze groep te beëindigen. Dat is een bevoegdheid van de Europese Unie en kan alleen nadat een gekwalificeerde meerderheid van de Europese Raad daartoe heeft besloten.

Eerder deze maand oordeelde de rechtbank Rotterdam, in een soortgelijke zaak die door een Tanzaniaan was aangespannen, dat het kabinet wél bevoegd is om de opvangregeling stop te zetten. De Rotterdamse rechtbank vond dat Van der Burg zijn beslissing ‘deugdelijk’ had gemotiveerd.

De Tanzaniaanse oorlogsvluchteling uit Oekraïne ging tegen dat vonnis in beroep bij de Raad van State. VluchtelingenWerk Nederland riep het kabinet woensdag opnieuw op derdelanders te blijven opvangen tot de Raad van State een finaal oordeel heeft gegeven over dit vraagstuk. ‘De rechterlijke uitspraken van woensdag werpen nieuw licht op de zaak’, aldus een woordvoerder van VWN. ‘De opvang van derdelanders intrekken zonder uitsluitsel over of Nederland dit mag doen, is een recept voor chaos.’

Twaalf proefprocessen

In totaal zijn twaalf proefprocessen aangespannen tegen de omstreden maatregel van het kabinet. Eerder deze week liet staatssecretaris Van der Burg nog weten dat de deadline van 4 september niet wordt uitgesteld omdat dit onterechte verwachtingen zou wekken bij de groep derdelanders. Daarbij verwees hij nadrukkelijk naar het vonnis van de Rotterdamse rechtbank. Met de drie vonnissen van de Haagse rechtbank is de situatie weer gekanteld. ‘Dit maakt alles anders’, aldus de VWN-woordvoerder.

Staatssecretaris Van der Burg zei woensdag in een eerste reactie dat hij het niet eens is met de uitspraken van de rechtbank Den Haag, die overigens zitting hield in Roermond. Daarom gaat de Immigratie- en Naturalisatiedienst in hoger beroep. Ook vraagt hij de Raad van State nadrukkelijk om het hoger beroep versneld te behandelen. ‘Deze uitspraak heeft geen schorsende werking voor de gehele groep derdelanders’, aldus de staatssecretaris. ‘Dat betekent dat alle stappen richting 4 september doorgaan.’

Onrust bij gemeenten

De voorgenomen beëindiging van de beschermingsregeling leidt ook tot onrust bij gemeenten. Zij vrezen dat veel derdelanders in de illegaliteit verdwijnen of bij de daklozenopvang zullen aankloppen. Dinsdagavond was daarover nog overleg in het Veiligheidsberaad, het orgaan dat wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s.

Na afloop zei Veiligheidsberaad-voorzitter Wouter Kolff dat Nederland op dit moment ongeveer 90 duizend vluchtelingen uit Oekraïne opvangt, waaronder 2.900 derdelanders. Van die laatste groep hebben 700 mensen aangegeven de reguliere asielprocedure in te gaan. Van de resterende 2.200 derdelanders is ongewis wat zij gaan doen. Behalve het recht op opvang verliezen ze per komende maandag ook het recht op werk en leefgeld. Na 4 september hebben ze nog 28 dagen de tijd om het land te verlaten. ‘We maken ons zorgen om de groep die na 2 oktober nog resteert’, aldus Kolff.