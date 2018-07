Rechtbank is resoluut: Molukse treinkapers niet geëxecuteerd

De trein bij De Punt, nadat de kaping was beëindigd. Foto ANP

Wie een trein vol mensen gijzelt, kan verwachten dat dit hardhandig wordt aangepakt. Dat is de kern van het oordeel dat de Haagse rechtbank woensdag velde in de treinkapingszaak. De gijzeling van de intercity van Assen naar Groningen, in 1977, door negen Zuid-Molukse kapers, was de vierde gijzeling door Zuid-Molukkers in zeven jaar.

36 jaar later, in 2013, kwamen geheim gehouden autopsierapporten van de treinkapers boven water. Volgens pathologen bleek daaruit dat ten minste twee van de zes gedode Zuid-Molukkers van zeer dichtbij waren doodgeschoten. Het leidde tot een geruchtmakende rechtszaak over de vraag: zijn deze gijzelnemers nodeloos geëxecuteerd? Nee, oordeelde de rechtbank woensdag.

Internationale regels schrijven voor dat gewonde tegenstanders worden aangehouden en berecht. Alleen als een tegenstander gevaar vormt, mag een militair schieten. Toch hebben de mariniers die de gegijzelde passagiers moesten bevrijden kapers neergeschoten die zwaargewond en ongewapend waren. Mag dat?

Fractie van een seconde

Ja, zeggen de rechters. In dit geval wel. Hoewel achteraf kan worden vastgesteld dat kapingsleider Max Papilaja geen gevaar vormde toen hij werd doodgeschoten, kon de betreffende marinier dit niet zeker weten. Want, stelt de rechtbank, hij ‘zag iets onder een deken bewegen’ en moest ‘in een fractie van een seconde’ besluiten wat te doen. Daarover zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er geen onrealistisch hoge eisen aan militairen mogen worden gesteld.

De marinier die kaper Hansina Uktolseja doodschoot, kon volgens de rechtbank eveneens niet weten dat zij ongevaarlijk was. Hij werd gehinderd door de duisternis en rook in de – beschoten – treincoupé.

Maar bovenal, oordeelt de rechtbank, werd de situatie voor deze mariniers als dreigend ervaren door de context van die tijd: anderhalf jaar eerder hadden zeven andere Molukse jongeren de trein bij het Drentse Wijster gekaapt en daarbij de machinist en twee passagiers geëxecuteerd. Hoewel de kapers uit 1977 geen gijzelnemers doodden ‘en dat waarschijnlijk ook niet van plan waren’, hadden zij hetzelfde politieke motief. Daar komt bij dat ze een brief aan de regering hadden overhandigd met daarin de tekst: ‘… óf vertrek naar het buitenland, óf de dood’. Daarbovenop hadden ze ook nog eens passagiers buiten de trein gezet en ze onder schot gehouden.

Gerechtvaardigd in context

Kortom: de dodelijke schoten van de mariniers waren gerechtvaardigd in de context van de politieke acties door Zuid-Molukkers in de jaren zeventig, en de dreiging die daar van uitging.

Tijdens de rechtszaak meldden zich (oud-)militairen die getuigden te hebben gehoord ‘dat alle kapers dood moesten’. Was er een heimelijke, ongeschreven instructie ‘van hogerhand’ dat geen enkele gijzelnemer het mocht overleven?

Dat is niet vast te stellen, oordeelt de rechtbank. Hoewel vier (oud-)mariniers en de zoon van een betrokken directeur-generaal hebben verklaard dat die heimelijke instructie er wel was, weegt de verklaring van de mariniers die in het proces moesten komen getuigen zwaarder. Zij verklaarden unaniem dat zij nooit de boodschap kregen dat alle kapers dood moesten. De latere getuigen hebben dit ‘slechts van horen zeggen’.

Inconsistente verklaring

Die ene marinier die zelf wel bij de beëindiging van de gijzeling was betrokken, zei in eerste instantie dat hij bij de trein was ingezet, maar later bleek het te gaan om de bevrijding van de gelijktijdig gekaapte school in Bovensmilde. Deze inconsistente verklaring is onbruikbaar. Datzelfde geldt, volgens de rechters, voor de getuigenis van de zoon van de directeur-generaal – ‘ze hadden allemaal dood gemoeten’; deze uitspraak is voor meerdere uitleg vatbaar, en daardoor niet concreet genoeg, schrijven de rechters in hun vonnis.

Vooruitlopend op dit oordeel over de vermeende geheime instructie hadden de nabestaanden verzocht ook oud-minister van Justitie Van Agt te mogen horen, evenals de militair leidinggevenden van destijds. Dat kan niet, stelt de rechtbank, want het bewijsrecht in civiele zaken (zoals deze) schrijft voor dat de aanklagende partij dan eerst ‘voldoende’ moet aantonen dat die geheime doodsinstructie ook daadwerkelijk is gegeven. Verklaringen ‘van horen zeggen’ zijn daarvoor niet genoeg, afgewogen tegen de mariniers die op zitting unaniem getuigden dat dit niet is gebeurd.

Collectief beïnvloed?

Zijn de opgeroepen mariniers collectief beïnvloed, zoals advocaat Zegveld stelt?

Ook dat is volgens de rechters niet het geval. Zij hebben hun verklaringen niet op elkaar afgestemd, ‘want hun getuigenissen zijn niet altijd consistent’. Het kan kloppen dat sommigen hun eigen stem niet op een geluidsopname van de treinbestorming herkennen, stellen de rechters, want ‘de eigen stem klinkt op band anders dan hoe iemand al sprekend zijn eigen stem hoort’. Ook heeft hun advocaat, Geert-Jan Knoops, geen regels overtreden door de getuigen die geluidsband al voor de verhoren te laten beluisteren. Advocaat Zegveld had die immers ook al aan de media verstrekt, dus het ‘verrassingseffect’ was toch al teniet gedaan.

Zegveld gaat tegen het vonnis in beroep. Of dat een andere wending aan de geschiedenis zal geven blijft ongewis, want, zo oordelen de rechters: ‘Deze zaak gaat om herinneringen van een korte, hectische gebeurtenis, die veertig jaar geleden heeft plaatsgevonden.’