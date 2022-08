Rechtbank in Moskou veroordeelt Amerikaanse basketballer Griner tot 9 jaar cel

Advocaten Maria Blagovolina (links) en Alexander Bojkov in gesprek met WNBA-speler en Olympisch kampioen Brittney Griner in een rechtbank in Moskou op 4 augustus 2022. Beeld ANP

Griner kreeg daarnaast een boete opgelegd van 1 miljoen roebel, omgerekend ongeveer 16 duizend euro. Dat komt overeen met de eis van officier van justitie Nikolaj Vassilenko. De maximale gevangenisstraf die Griner in Rusland voor dit vergrijp had kunnen krijgen is 10 jaar.

De 31-jarige Griner werd in februari aangehouden op een vliegveld in Moskou met in haar tas patronen voor e-sigaretten die cannabisolie bevatten. Volgens Vassilenko probeerde ze die bewust te verbergen voor de douanebeambten.

Griner zelf heeft altijd gezegd dat ze de patronen per ongeluk meenam toen ze haar tas haastig in moest pakken. Volgens haar advocaten gebruikte ze de patronen alleen in haar thuisstaat Arizona, waar het bezit en gebruik van cannabis legaal is. Ze zou het bovendien op advies van artsen gebruiken om de chronische pijn van blessures te stillen. ‘Het was niet mijn bedoeling om een stof te gebruiken of in bezit te hebben die in Rusland verboden is’, verklaarde Griner woensdag in de rechtszaal.

Haar advocaten vroegen de rechtbank donderdag daarom om Griner vrij te spreken. Als ze toch schuldig wordt bevonden, zou ze volgens advocaat Maria Blagovolina de lichtst mogelijke straf opgelegd moeten krijgen. Haar andere advocaat, Aleksandr Bojkov, stelde dat een deel van de rechtbankdossiers in de zaak niet aan de wettelijke eisen voldoet. Griner verklaarde woensdag dat ze na haar aanhouding op het vliegveld geen uitleg kreeg over haar rechten en geen advocaat toegewezen kreeg. Ze moest documenten tekenen zonder te weten wat er precies in stond.

Twee gouden Olympische medailles

Griner was in Rusland om tussen twee seizoenen van de Amerikaanse vrouwenbasketbalcompetitie WNBA in voor de Russische club UMMC Jekaterinenburg te spelen. Tussen 2014 en 2019 speelde ze vijf seizoenen voor de ploeg uit de Oeral. Griner geldt als een van de beste basketballers ter wereld en won met het Amerikaanse team twee gouden Olympische medailles en een wereldtitel. In de VS won ze met haar club Phoenix Mercury een landskampioenschap en haalde ze zes keer het all-starteam.

Een week na haar arrestatie op 17 februari viel het Russische leger Oekraïne binnen. Sindsdien is Griner lijdend voorwerp geworden in een diplomatiek steekspel tussen de VS en Rusland. Vorige week belde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken met zijn Russische collega Sergej Lavrov over een Amerikaans voorstel om Griner en de voor spionage veroordeelde ex-marinier Paul Whelan te ruilen voor de Russische wapenhandelaar Viktor Boet.

Volgens het Witte Huis kwam Rusland met een tegenbod dat niet serieus genomen kan worden. Rusland zou ook een andere gevangene in de ruil willen betrekken. Lavrov vroeg zijn tegenspeler Blinken bovendien om zich te beperken tot ‘stille diplomatie zonder het vrijgeven van speculatieve informatie’. Russische functionarissen zouden het voorstel zien als een teken van weinig respect voor het Russische rechtssysteem.