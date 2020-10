Rechtbank hoopt Marengo begin 2021 inhoudelijk te behandelen

Een beveiligde auto komt aan bij de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp voor het Marengo-proces. Beeld ANP

Voordat de zaak inhoudelijk behandeld kan worden, moeten er nog 43 getuigen worden verhoord. Bovendien zit een van de hoofdverdachten, Saïd R., vast in Colombia. Het is nog onduidelijk wanneer hij aan Nederland wordt uitgeleverd. Ook de verhoren van kroongetuige Nabil B. zijn nog niet afgerond.

Vertraging

De complexe strafzaak liep onlangs vertraging op omdat de betrokken onderzoeksrechter opstapte. Een rechter-commissaris, ook wel onderzoeksrechter genoemd, vervult in de voorfase van een strafproces een belangrijke rol. Zo begeleidt de rechter-commissaris onder meer de verhoren van getuigen.

In oktober schreef de onderzoeksrechter van Marengo in een brief aan de rechtbank dat ze zich terugtrok als gevolg van botsingen tussen haar en de betrokken raadslieden in augustus. Volgens haar gingen ‘bepaalde uitlatingen van sommige raadslieden’ naar haar oordeel ‘alle normen van fatsoen te buiten’.

‘Ernstig misverstand’

Woensdag zei advocaat Nico Meijering dat er sprake was van een ‘ernstig misverstand’. Maar hij benadrukte dat de verhoren bij de rechter-commissaris tot augustus ‘met wederzijds respect voor elkaars rollen en positie’ verliepen. Hij pleitte voor een terugkeer van de betrokken rechter-commissaris.

Door haar vertrek zijn de verhoren van oktober en november geannuleerd. Wat Meijering betreft moeten de verhoren zo snel mogelijk worden hervat. Zo heeft hij nog veel vragen aan kroongetuige Nabil B. Hij wil onder meer details over een iPhone waarmee B., tijdens zijn detentie, op internet op heeft gezocht.

Driemanschap

Advocaat Peter Schouten, die de kroongetuige bijstaat, liet weten dat Nabil B. zo snel mogelijk gehoord wil worden. Wat hem betreft zou dat volgende week al kunnen.

Kroongetuige Nabil B. wordt sinds dit voorjaar bijgestaan door advocaten Peter Schouten en Onno de Jong. Samen met Peter R. de Vries vormen ze een driemanschap. Misdaadjournalist Peter R. de Vries vervult de rol van vertrouwenspersoon, adviseur en woordvoerder. Om die reden is hij afgelopen zomer in dienst getreden bij het advocatenkantoor van Schouten. De Haagse rechtbank bepaalde begin oktober dat De Vries daarom nu ook recht heeft op een zogenoemd geheimhoudersnummer, een afgeschermd telefoonnummer dat door justitie niet mag worden getapt. Hiermee kan De Vries vertrouwelijk met Nabil B. bellen. Het is een privilege dat in principe alleen advocaten toekomt.

‘Circus’ Marengo

Het OM heeft aangekondigd tegen het besluit van de Haagse rechter in beroep te gaan. Advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering, die onder anderen Saïd en Mohammed R. bijstaan, zijn blij met die aankondiging van het OM. ‘Het Marengo-proces wordt een beetje een circus genoemd. Maar dit begint een slechte circusact te worden.’

In een tweet liet De Vries weten dat hij de vergelijking met ‘een circus’ een mooie vindt. ‘De gedachte drong zich toen wel meteen bij me op dat híj - Flokstra - dan de clown is...’