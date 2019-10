Rechtbank gijzelt NOS-journalist om bronbescherming

De rechtbank in Rotterdam. Beeld ANP

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff spreekt van een aanval op de persvrijheid. ‘We zijn ons er uiteraard van bewust dat het gaat om een ernstig feit en een ingrijpende strafzaak. Wat alleen vergeten wordt, is dat het uiterst onaannemelijk is dat een verklaring van Robert Bas de beoordeling van deze strafzaak zal beïnvloeden.’ Volgens de NOS komt de veiligheid van de journalist en zijn bron ernstig in het geding als Robert Bas zou getuigen.

De NOS wijst op het wettelijke verschoningsrecht dat journalisten hebben sinds oktober 2018. Robert Bas wil op basis hiervan de identiteit van zijn bron niet prijsgeven, en ook niet de informatie die hij als journalist heeft gekregen. Dat sluit volgens de NOS aan bij jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Vergismoord

De zaak draait om de ‘vergismoord’ op Rob Zweekhorst op 1 januari 2015 . Hij werd vermoord terwijl hij in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs zijn honden uitliet. De politie tastte lang in het duister over de moord op Zweekhorst en kon geen enkel aanknopingspunt vinden. De politie vermoedde dat er sprake was van een vergissing, omdat Zweekhorst geen criminele banden had. Later bleek dat zijn overbuurman, een beruchte drugsbaron, het doelwit was. In november 2018 werd René F. aangehouden op verdenking van de moord.

NOS-verslaggever Bas ontdekte begin dit jaar dat justitie telefoongesprekken had afgeluisterd tussen hem en een bron. Justitie voegde enkele gespreksverslagen toe aan het strafdossier. Het afluisteren richtte zich op de bron. Zowel de bron als Bas is geen verdachte in deze zaak.