Rechtbank: Emile Ratelband is en blijft 69

Ratelband eiste vorige maand bij de rechter dat in zijn paspoort komt te staan dat hij in maart 1969 is geboren in plaats van 1949, omdat dit volgens hem aansluit bij zijn gevoel en zijn fysieke en mentale conditie.

De zelfbenoemde ‘bewustzijnsverruimer’ zegt te lijden onder zijn papieren leeftijd, onder meer door leeftijdsdiscriminatie. Hij vond dat het veranderen van leeftijd te vergelijken is met de verandering van geslacht, zoals transgenders op hun geboorteakte tegenwoordig ook mogen doen.

Dit schreven we eerder over Ratelband Internationale media pikten het nieuws van Emile Ratelbands rechtszaak om zijn geboortedatum te veranderen gretig op: ‘Ik lijd onder mijn leeftijd’ Dat Ratelband weer vol in beeld is, is de schuld van redacties, constateert tv-recensent Frank Heinen.