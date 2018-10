Rechtbank Amsterdam wil Poolse verdachten niet uitleveren

Nederland levert drie Poolse verdachten voorlopig niet uit aan hun thuisland. De rechtbank in Amsterdam heeft daartoe besloten, omdat er grote twijfel bestaat over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen. Het ‘grondrecht op een eerlijk proces’ is daardoor mogelijk in gevaar, zo verklaarde de rechter donderdag.

De rechtbank van Amsterdam. Foto ANP

De Poolse autoriteiten krijgen vier weken de tijd om een aantal vragen over het functioneren van de rechterlijke macht te beantwoorden. Als de zorgen dan nog niet zijn weggenomen, zal Nederland de verdachten niet uitleveren. Eerder deze week stelde een rechtbank in Spanje op dezelfde gronden ook al uitlevering van een verdachte uit.

Het is niet eerder voorgekomen dat Nederland op basis van zorgen over de rechtsstaat uitlevering aan een EU-lidstaat uitstelde. ‘De rechtsbeginselen’ van de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) ‘stroken niet met de rechtsbeginselen die ten grondslag liggen aan de Europese Unie’, zo zei de rechter in Amsterdam. ‘Politieke inmenging in concrete strafzaken is immers volstrekt niet uit te sluiten.’

Tuchtprocedures

Sinds de verkiezingsoverwinning van PiS in 2015 heeft de Poolse regering een reeks aan omstreden hervormingen doorgevoerd. Volgens Warschau is dat bittere noodzaak, omdat er na de val van het communisme in 1989 geen schoon schip is gemaakt. Nieuwe rechters worden nu gekozen door een raad die gedomineerd wordt door PiS. Tegen politiek ‘ongehoorzame’ rechters zijn tuchtprocedures gestart.

Volgens onder meer de Europese Commissie en het Europees Netwerk voor de Raden van de Rechtspraak (ENCJ) is het vertrouwen in de rechtspraak van onderlinge lidstaten cruciaal voor het functioneren van de Europese Unie. Polen werd onlangs geschorst als lid van de ENCJ. Ook loopt er een zogeheten artikel-7 procedure, waarbij het land uiteindelijk het stemrecht kan worden ontnomen in de EU.