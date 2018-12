Rechtbank Almelo: OM moet zaak tegen agenten met vermeende criminele banden intrekken

De twee maakten volgens het OM deel uit van een drugsnetwerk in de hennepteelt en -handel in de Twentse stad. Ze zouden informatie hebben doorgespeeld en hun ambtsgeheim hebben geschonden. De twee werden in oktober opgepakt en hebben ruim twee weken in de cel gezeten. Maar hun advocaten dienden een bezwaarschrift in tegen de dagvaarding. De rechtbank achtte dat dinsdag gegrond.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie respecteert het OM de beslissing van de rechtbank en zal het de uitspraak verder bestuderen. Het is te vroeg om te zeggen of het OM in hoger beroep gaat, aldus de woordvoerder.

Advocaat Daniel Pluijmakers zegt blij verrast te zijn door het oordeel van de rechtbank. ‘We gingen hier in met een realistische blik, het komt niet vaak voor dat je een bezwaarschrift indient. Maar we stonden er volledig achter.’ Pluijmakers noemt de uitspraak van het hof terecht: ‘Er zit geen bewijs tegen mijn cliënten in het dossier.’

Maandag en dinsdag vonden de eerste niet-inhoudelijke zittingen in de zaak plaats, waarin nog elf personen verdachte zijn. De zaak vloeit voort uit een grote politieactie in september, in het Nieuwstraatkwartier in Almelo. Daarbij werden drie hennepplantages ontdekt en werden grote hoeveelheden contant geld aangetroffen.

De dertien verdachten werden beschuldigd van hennepteelt en -handel, witwassen, diefstal van elektriciteit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Sommigen zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan verboden wapenbezit en ernstige mishandeling.

Woensdagmiddag beslist de rechtbank over de verlenging van de voorlopige hechtenis van negen van de dertien verdachten die nu zijn voorgekomen.