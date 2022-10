Recht op reparatie: een staafmixer herstellen is soms makkelijker gezegd dan gedaan, blijkt in het Repair Café

Het Repair Café in Groningen. Chef electro Ruud van der Klooster onderzoekt een kapotte koffiemolen. Beeld Harry Cock / de volkskrant

‘Geen schroefje te bekennen’, verzucht Fred van Hessen. De staafmixer van Hanneke Wijnen is afgedicht met dezelfde ‘Duitse grondigheid’ waarop ze het model ooit uitkoos. Maar nu het apparaat het na zeker vijftien jaar trouwe dienst heeft begeven, is die degelijkheid geen voordeel meer.

De vrijwilliger van Repair Café in Groningen is gelukkig niet snel uit het veld geslagen. ‘Ze zijn ooit in elkaar gezet, dus ze kunnen ook uit elkaar’, zegt Van Hessen, speurend naar een opening. De geslotenheid der dingen zit hem vaker dwars. Koffiemachines van Senseo en Nespresso zijn berucht. ‘Sommige fabrikanten doen het er echt om. En losse onderdelen zijn vaak niet te krijgen.’

Voor Wijnen is het geen halszaak: ze heeft al een nieuwe staafmixer gekocht. ‘Maar weggooien is toch zonde.’ Misschien kan ze de Iraanse student over wie ze zich ontfermt er nog blij mee maken. Die heeft haar ook de sliert kerstverlichting van Ikea meegegeven, waar vrijwilliger Herman Loos nu druk mee is. ‘Waarschijnlijk heb je bij de Action voor 2 euro een nieuwe. Maar maken is leuk – als het lukt.’

De Europese Commissie wil in een richtlijn een ‘recht op reparatie’ verankeren. Zo wil Brussel de ‘circulaire economie’ stimuleren – een economie zonder gebruik van nieuwe grondstoffen. De Sociaal-Economische Raad wijdde er onlangs een advies aan de minister van Economische Zaken aan.

8,8 miljoen defecte apparaten

Op dit moment kiezen consumenten vaak voor vervanging boven reparatie, zegt Steven van Eijk, voorzitter van de SER-commissie Consumentenaangelegenheden. Producten zijn vaak moeilijk of kostbaar te repareren, onderdelen zijn niet beschikbaar, informatie ontbreekt. Soms ook vervalt garantie, en de huidige Europese wetgeving is te vaak tegenstrijdig.

Er liggen in Nederland 8,8 miljoen defecte apparaten, weet Van Eijk. Maar onwetendheid bij consumenten en gebrek aan openheid van de producent staan herstel in de weg. ‘Een kapotte flatscreen is vaak te wijten aan een defecte diode. Die kost 25 cent. En toch kopen mensen vaak voor 500 euro een nieuwe tv.’

De nieuwe Europese richtlijn is volgens Van Eijk geen papieren tijger. Doel is de kosten-batenanalyse vaker te laten doorslaan naar herstellen boven vervangen. ‘Bijvoorbeeld met vouchers die reparatie goedkoper maken. Of door fabrikanten aan te sporen bij het ontwerp al rekening te houden met repareerbaarheid.’

Er zijn inmiddels ruim vijfhonderd reparatiecafés in Nederland. Louis Postma richtte het Groningse tien jaar geleden op. ‘Simpelweg omdat er zo weinig mogelijkheden voor reparatie waren. Het was uit het systeem verdwenen. En dan koopt iedereen snel alles nieuw.’ De reparatiebranche trekt in het huidig economisch tij weer aan, ziet hij, bijvoorbeeld in kledingherstel. Het Repair Café moet waken voor broodroof. ‘Een lekke band, die plakken we niet.’

Vraag van elektronische aard

De afgelopen maand kreeg het Groningse Repair Café 45 reparatieverzoeken. Dat is een toename, zegt vrijwilliger Jeannet Stada. Een stofzuiger, een externe harde schijf, de oplader van een e-bike-accu, een broodrooster: de hulpvraag is voornamelijk van elektronische aard.

De motieven van klanten zijn uiteenlopend, merkt Stada. Veel klanten koesteren de duurzaamheidsgedachte. ‘Maar financiële overwegingen spelen zeker een rol.’ Net als gehechtheid. Willem Kruisinga kreeg zijn stilgevallen elektrische koffiemolen vorig jaar tijdens Sinterklaas van zijn kinderen. ‘Ze zeiden: koop toch een nieuwe. Maar ik vind het een mooi en stil ding.’

De thermische veiligheid van het apparaat is doorgebrand, diagnosticeert chef-electro Ruud van der Klooster. Hij stuurt Kruisinga op pad voor een nieuw zekeringetje. Opgegroeid in tijden van welvaart ontbreekt het jongere generaties vaak aan vaardigheid, zegt Van der Klooster. ‘Mijn vader moedigde me aan. Je moet ook het lef hebben om zo’n apparaat open te maken. Zo leer je het.’

Vertrouwdheid is ook voor Marije Witteveen de belangrijkste reden om te hopen op een tweede leven voor haar wekkerradio. ‘Ik kan hem ’s nachts blindelings vinden.’ De draadvormige antenne heeft Herman Loos snel weer gesoldeerd. ‘Bevredigend’, zegt Witteveen. ‘Al was het misschien nog bevredigender geweest een nieuwe bij de Mediamarkt te kopen. Maar daar heb ik nu het geld niet voor.’

Haar ouders maakten de oorlog nog mee, zegt ze. ‘Dan leer je om niet te snel iets weg te gooien. Dat is niet meer vanzelfsprekend. Al denken ook jongere mensen in het huidige economische tijden misschien wel twee keer na. Dat zou een geluk bij een ongeluk zijn.’

Blije gezichten

Natuurlijk breekt zo’n kleinschalig reparatiecafé niet het mondiale industriële complex, erkent vrijwilliger Stada. ‘Daar kan ik wel moedeloos van worden. Het is een druppel een gloeiende plaat. Maar dit is wat we zelf kunnen doen.’ Bovendien, zegt ze: ‘We zien veel blije gezichten.’

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) juicht het initiatief toe. Groningen wil in 2030 ‘afvalvrij’ zijn, zegt ze. ‘En repareren is de sleutel tot minder afval. Wat je niet koopt, hoef je ook nooit weg te gooien.’ De vuilstort van weleer heet nu nog ‘milieustraat’, maar gaat voortaan door als ‘circulaire hub’. ‘Mensen moeten er ook op de fiets kunnen komen.’

Het lukt vrijwilliger Fred van Hessen uiteindelijk de staafmixer open te krijgen en het printplaatje te solderen. Maar dat kardinale onderdeel weer terugplaatsen kan alleen met grof geweld. ‘Is het erg als hij het niet overleeft?’ Alles weer op z’n plek gaat de stekker in het stopcontact – en dan een plof. ‘Nee, repareren lukt niet altijd’, lacht Van Hessen. ‘Maar we hebben het tenminste geprobeerd.’