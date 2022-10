Recessieangst en inflatie deren chipmachinemaker ASML nog niet, orderboek bereikt recordniveau

het ASML Experience Centre, waar bezoekers kunnen zien hoe computerchips geproduceerd worden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De omzet kwam uit op 5,8 miljard euro, terwijl de onderneming zelf uitging van 5,1 tot 5,4 miljard. Ook boekt ASML nog altijd droommarges van bijna 52 procent in het derde kwartaal. De winst bedroeg 1,7 miljard. Hoewel de onzekerheden volgens financiële topman Roger Dassen nu veel groter zijn dan enkele maanden geleden, ziet het concern ook 2023 met vertrouwen tegemoet, zolang er geen extreme ontwikkelingen plaatsvinden waardoor klanten massaal afhaken.

Wel ziet ASML voor het eerst sinds lange tijd dat klanten hun bestelling voor nieuwe chipmachines naar achteren verschuiven. Maar volgens Dassen betreft dit een minderheid en vraagt de overgrote meerderheid van ASML’s klanten nog altijd om juist vervroegde leveringen. Met name de modernste EUV-machines (extreme ultraviolet) zijn in trek. In het orderboek staat nu voor een recordbedrag van 38 miljard euro aan machines, waarvan 85 procent EUV.

Ook gunstig is dat overheden wereldwijd hun chipproductie onafhankelijker willen maken van andere landen. Daardoor worden er meer chipfabrieken gebouwd, waar ASML op middellange termijn van kan profiteren. Daarnaast profiteert het concern nog altijd van het wereldwijde tekort aan computerchips, waardoor veel fabrieken worden uitgebreid of bijgebouwd.

Het concern uit Veldhoven zegt vooralsnog weinig hinder te verwachten van de nieuwe regels die de Amerikaanse regering onlangs uitvaardigde voor de export van geavanceerde chipmachines naar China. Mogelijk hebben de maatregelen wel effect op klanten die chips exporteren naar China. Wellicht dat zij hierdoor minder behoefte hebben aan nieuwe productiemachines, maar dit effect is nu nog niet zichtbaar.

ASML kan zijn meest geavanceerde technologie, extreme ultraviolet-machines EUV, al langer niet aan China verkopen. Dat verbod is afgedwongen onder voormalig president Trump.