Rebellenleger Ethiopië bereid zich terug te trekken, in ruil voor toelaten hulpgoederen

Vrouwelijke strijders van het Tigrese Volksbevrijdingsleger zitten in juni op de schouders van hun kameraden in de regiohoofdstad Mekelle. Beeld ANP / AFP

De vraag is of de Ethiopische regering op het aanbod ingaat: soldaten van het regeringsleger zijn juist sinds kort, samen met anti-Tigrese milities, bezig aan een opmars op het strijdtoneel. Door de oorlog in Tigray, die in november 2020 begon toen het Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF) zich keerde tegen de regering van premier Abiy Ahmed, zijn miljoenen burgers afhankelijk geworden van voedselhulp. Hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen komen als gevolg van tegenwerking door het regeringsleger echter mondjesmaat binnen. Hulporganisaties waarschuwen voor een massale hongersnood.

De bereidheid van de Tigrese rebellen om rond de tafel te gaan zitten, blijkt uit een zondag verstuurde brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. Toeval of niet, op maandag zou de Veiligheidsraad van de VN zich weer een keer over het bloedige conflict in Ethiopië buigen.

In de brief schrijft de leider van de Tigrese rebellenbeweging, Debretsion Gebremichael, dat hij zijn strijdkrachten de opdracht heeft gegeven om zich ‘per direct’ terug te trekken tot binnen Tigray, nadat diezelfde strijdkrachten tussen juni en november juist enkele honderden kilometers de andere kant op waren gemarcheerd, in de richting van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, waar de centrale regering zetelt. Volgens Debretsion creëert de huidige terugtrekking van de Tigrese rebellen een ‘doorslaggevende opening voor vrede’.

Nederlagen

De Ethiopische regering had maandagmiddag nog niet publiekelijk op het aanbod gereageerd. In de voorbije paar maanden riep premier Abiy de bevolking juist herhaaldelijk op om voor eens en voor altijd met de rebellen af te rekenen. Burgers werden aangemoedigd om zelf de wapens op te nemen en de Tigrese strijders te ‘begraven’. Met de hulp van buitenlandse drones werden de rebellen de afgelopen weken enkele flinke nederlagen toegebracht.

Met het aanbod om over vrede te gaan onderhandelen, lijken de aangeslagen rebellen uit Tigray ook te proberen om de bal bij de internationale gemeenschap te leggen. De rest van de wereld kijkt tot nu toe weg van de ‘genocidale’ campagne tegen Tigray, zo luidt het verwijt. In zijn brief aan VN-voorman Guterres pleit de Tigrese leider Debretsion niet alleen voor een wapenembargo tegen Ethiopië en voor een no-fly zone boven Tigray, ook – en vooral – verlangt hij dat machtige landen eindelijk eens iets doen tegen de hulpblokkade waaronder de bevolking van Tigray nog altijd gebukt gaat.

Ondanks de verbeten alles-of-nietsstrijd die er toe nu toe is gevoerd, ziet analist William Davison van de organisatie International Crisis Group het Tigrese pleidooi voor onderhandelingen als een potentiële strohalm. ‘Hoewel er veel obstakels zijn, is de terugtrekking richting Tigray, na tegenslagen op het slagveld, een kans die door iedereen moet worden gegrepen’, aldus Davison op Twitter.

Burgerslachtoffers

De oorlog begon toen de bestuurders van Tigray en het regeringsleger van Ethiopië in november 2020 slaags met elkaar raakten. Regeringstroepen bezetten daarop, samen met milities uit aangrenzende gebieden en militairen uit buurland Eritrea, het overgrote deel van Tigray. Tigrese burgers werden daarbij het slachtoffer van grootschalige moord, plundering en verkrachting.

In juni van dit jaar keerden de kansen en slaagden de rebellen erin om de hoofdstad van Tigray, Mekelle, terug te veroveren. Destijds kondigden de Ethiopische autoriteiten, met hun rug tegen de muur, opeens een wapenstilstand af. De Tigrese rebellen stootten niettemin door in de richting van Addis Abeba, alvorens ze in de afgelopen paar weken op hun beurt weer werden teruggeduwd. Rebellenstrijders hebben zich onderweg schuldig gemaakt aan onder meer verkrachting en executies.