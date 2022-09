Rebellen Tigray willen wapenstilstand en vredesonderhandelingen na nieuwe gevechten

Ethiopische soldaten die zijn gevangengenomen door de Tigray Defense Force lopen naar het Mekele Rehabilitation Centre, in de hoofdstad van de Ethiopische regio Tigray. Beeld AFP

In een verklaring schrijft het Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF) dat het een ‘krachtig vredesproces onder toezicht van de Afrikaanse Unie’ wil. Verder zeggen de rebellen zich te willen houden ‘aan een onmiddellijke en wederzijds overeengekomen stopzetting van de vijandelijkheden’. De Ethiopische regering heeft nog niet gereageerd op de verklaring maar heeft altijd aangegeven bereid te zijn om vredesonderhandelingen te beginnen.

De TPLF zag tot nu toe weinig in onderhandelingen, onder meer omdat de speciale gezant van de Afrikaanse Unie die de gesprekken moet leiden, Olusegun Obasanjo, volgens de rebellen stevige banden heeft met Ethiopische regeringsleiders. Dat bezwaar is ook nu nog niet geheel van tafel. In de verklaring schrijft de dissidente groepering nadrukkelijk dat het verwacht dat er ‘wederzijds aanvaardbare bemiddelaars’ en internationale waarnemers worden aangesteld.

Humanitaire ramp

De gevechten in Tigray begonnen twee jaar geleden toen premier Abiy Ahmed van Ethiopië het leger naar de regio stuurde om de jarenlange macht van de opstandige TPLF te breken. De burgeroorlog leidde tot een humanitaire ramp voor de Tigrese bevolking.

Het precieze aantal slachtoffers is onbekend, maar schattingen lopen uiteen van vele tienduizenden tot honderdduizenden dodelijke slachtoffers als gevolg van de gevechten en honger. Daarnaast werden veel burgers slachtoffer van plundering en verkrachting.

In maart dit jaar kwam het na meerdere mislukte pogingen tot een wapenstilstand. Die ‘humanitaire vrede’ maakte het mogelijk om de levering van noodhulp aan de regio, zoals voedsel en medicijnen, te hervatten. Maar eind deze maand kwam dat staakt-het-vuren tot een abrupt einde.

Volgens de TPLF begonnen de regeringstroepen een ‘grootschalig offensief’. Ethiopië beschuldigde de rebellen er juist van de wapenstilstand te hebben geschonden. Door de nieuwe gevechten moest ook de noodhulp worden gestaakt.

Duurzame vrede

De recente geweldsuitbarsting en de nijpende humanitaire situatie leidde tot internationale druk op de strijdende partijen. Onder meer de Verenigde Staten, de Afrikaanse Unie en de Europese Unie riepen de afgelopen weken op om de wapens neer te leggen en weer naar de onderhandelingstafel te gaan. EU-buitenlandchef Josep Borrell schrijft maandag in een verklaring dat hij wil dat ‘alle partijen deze kans aangrijpen’.

Het is nog onbekend of er daadwerkelijk een staakt-het-vuren komt. Bovendien is het nog maar de vraag hoe groot de kans is op duurzame vrede. Tijdens de wapenstilstand eerder dit jaar kwamen vredesonderhandelingen nooit van de grond omdat de partijen het niet eens waren over wie de gesprekken moest leiden.