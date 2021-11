nieuws

Rebellen Tigray willen naar Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, VN start evacuaties

De Verenigde Naties gaan familieleden van buitenlanders die in het land werkzaam zijn voor de organisatie evacueren. Dat heeft persbureau AFP dinsdag gemeld op basis van een intern VN-document. Vrijwel tegelijkertijd riep Frankrijk alle Fransen in Ethiopië op om ‘onmiddelijk’ te vertrekken. Later op de avond deed Duitsland eenzelfde oproep.