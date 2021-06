Rebellen Tigray heroveren hoofdstad op Ethiopische interimbestuur

Soldaten van het Ethiopische leger nabij Agula, ten noorden van Mekele, de hoofdstad van Tigray, in mei. Beeld AP

De opmars van de rebellen van het Volksbevrijdingsfront (TPLF) ging gepaard met de vlucht van het interim-bestuur van Tigray, dat was aangewezen door Ethiopiës federale regering. De regering kondigde vrijwel gelijktijdig aan dat zij een staakt-het-vuren in Tigray in acht wil nemen. De Tigrese rebellen hadden hier maandagavond nog niet officieel op gereageerd. De vraag is of ze akkoord willen gaan, nu ze de wind in de zeilen lijken te hebben.

De oorlog in Tigray dateert van vorig jaar november. De centrale regering van premier Abiy Ahmed begon samen met buurland Eritrea een offensief tegen de regio. Steen des aanstoots was voor Ahmed de aanval op een militaire basis bij de Tigrayse hoofdstad Mekelle. Reeds na enkele weken namen de federale troepen Mekelle in. Abiy Ahmed riep daarna de overwinning uit.

Inwoners van Mekelle vertelden maandagavond aan verschillende internationale media dat zij strijders van de Tigrese rebellenbeweging in de straten zagen. De rebellen werden feestelijk onthaald in de stad van circa een half miljoen mensen. De Ethiopische regering reageerde nog niet op berichten dat federale troepen halsoverkop uit de stad zouden zijn vertrokken. Ook waren er berichten over plunderende Ethiopische soldaten. Zo verklaarde Unicef dat militairen van het regeringsleger satellietapparatuur van Unicef hadden gestolen.

Inwoners van Tigray die het geweld zijn ontvlucht, staan in de rij voor eten in Mekele, de hoofdstad van Tigray. Beeld AFP

Bij het conflict tussen de centrale regering en het Volksbevrijdingsfront TPLF zijn vermoedelijk duizenden burgers om het leven gekomen. Volgens de VN is eenderde van de 6 miljoen Tigreeërs op de vlucht geslagen.

Een eventueel staakt-het-vuren kan lucht geven aan de inwoners van Tigray die volgens internationale organisaties hulp nodig hebben. Volgens de VN is er in Tigray zelfs sprake van hongersnood. Tot dusver werden hulpkonvooien regelmatig tegengehouden door de Ethiopische en Eritrese soldaten.

Onduidelijk is nog wat het effect van de inname van Mekelle door de rebellen, en het aanbod van een wapenstilstand door de centrale regering, zal zijn voor de strijd in Tigray. In rurale delen van de regio zijn ook nog troepen uit buurland Eritrea actief, alsmede milities uit de Ethiopische regio Amhara. Zij trokken de afgelopen maanden net als het Ethiopische leger op tegen de rebellen.

De Verenigde Staten stellen dat deze groepen zich schuldig maken aan etnische zuivering. Vrouwen worden volgens de VN op grote schaal verkracht. Het TPLF wordt eveneens beschuldigd van buitensporig geweld.

De verhoudingen tussen de TPLF en de regering in Ethiopische hoofdstad Addis Abeba waren al gespannen voor het gewapend conflict uitbrak. Tigreeërs maken slechts een klein deel uit van de Ethiopische bevolking. Maar via de TPLF domineerde deze bevolkingsgroep sinds 1991 het politieke landschap in het etnisch diverse Ethiopië. Die macht moest ze drie jaar geleden uit handen geven aan andere bevolkingsgroepen. Premier Ahmed wil sinds hij aan de macht is het bestuur in het land meer centraliseren, maar Tigray verzet zich daartegen.