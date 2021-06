Rebellen Tigray: eenzijdige wapenstilstand van Ethiopische regering is een ‘slechte grap’

Militairen van het Ethiopische leger in de buurt van Agula, ten noorden van hoofdstad Mekelle. Beeld AP

De rebellen van het Tigray Volksbevrijvingsfront (TPLF) reageerden voor het eerst op het staakt-het-vuren dat de centrale regering maandag had afgekondigd. Addis Abeba besloot hiertoe nadat TPLF-strijders forse terreinwinst boekten en oprukten naar Mekelle. Dinsdag verstevigden ze de controle over de hoofdstad Mekelle.

TPLF-woordvoerder Getachew Reda noemde de wapenstilstand een ‘slechte grap’. ‘Wij zullen niet stoppen tot elke vierkante centimeter van Tigray is bevrijd’, aldus Getachew tegen het persbureau AP. Hij kondigde aan dat de rebellen de komende dagen de militairen uit het buurland Eritrea, die het Ethiopische leger al maanden steunen, willen verdrijven. Ook zal de strijd worden aangebonden met milities uit de naburige regio Amhara die een deel van Tigray hebben ingenomen.

Bewoners van het noordelijke Shire melden dat Eritrese militairen al waren verdwenen uit de stad. Zij zouden zijn vertrokken naar een stad dichtbij de grens met Eritrea. ‘Er is geen Eritreër meer in de stad’, aldus een bewoner van Shire. Op beelden is te zien hoe inwoners feest vieren en zwaaien met vlaggen van Tigray. Ook uit Mekelle, dat maandag nog afgesloten was de buitenwereld, komen nu soortgelijke beelden. Juichende bewoners begroetten de TPLF-strijders toen ze de hoofdstad in trokken. ‘Wij hebben Mekelle voor honderd procent onder controle’, aldus de rebellenwoordvoerder.

Op de vlucht

In Tigray woedt al sinds november strijd nadat de Ethiopische regering in actie kwam tegen het TPLF, al decennialang de belangrijkste politieke groep in Tigray. Het TPLF speelt sinds begin jaren negentig ook een dominante rol in de centrale regering van Ethiopië, nadat na een lange guerrillastrijd het linkse regime van dictator Mengistu Haile Mariam had verdreven. Het Ethiopische leger wist vorig jaar in korte tijd, tijdens een offensief dat werd gesteund door Eritrese militairen, Mekelle in te nemen. Maar de strijd keerde de laatste weken.

Op maandag riep de centrale regering onverwacht, na een snelle opmars van TPLF-strijders richting Mekelle, een eenzijdige wapenstilstand uit. Het interim-bestuur van Tigray, dat door Addis Abeba was aangewezen, was eerder op de vlucht geslagen. Bij de strijd zijn tot nu toe duizenden doden gevallen, vooral burgers. Zo’n twee miljoen inwoners zijn op de vlucht geslagen. Volgens de VN dreigt hongersnood voor zo’n 350 duizend bewoners.

De VS, een bondgenoot van Ethiopië, en de VN hebben een beroep gedaan op de strijdende partijen om een eind te maken aan de gevechten zodat de hulpverlening op gang kan komen. Maar de verklaring van het TPLF duidt erop dat de strijd niet snel beëindigd zal worden. Washington noemt de eenzijdige wapenstilstand een positieve stap. ‘We dringen er bij alle partijen op aan zich strikt te houden aan het internationaal humanitair recht’, aldus het State Department dinsdag. Ook riepen de VS Eritrea op zich terug te trekken uit Tigray.