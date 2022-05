Real Madrid wint finale Champions League na vertraagde start en slopend gevecht met Liverpool

Real Madrid met de beker. Beeld AFP

Grote dank ging uit naar doelman Thibaut Courtois, Vinicius Junior en Karim Benzema. De Belgische doelman van Real Madrid was onklopbaar, terwijl met het levensgevaarlijke aanvalsduo Vinicius-Benzema dreiging voortdurend op de loer lag. Het hechte collectief dat trainer Carlo Ancelotti wist te smeden deed de rest.

Real Madrid is een team dat wars is van het hedendaagse voetbal, waarbij rennen, tempo maken en fysieke kracht steeds belangrijker worden. Uitgekookt baande Real zich een weg richting de winst in de Champions League, door achtereenvolgens, op soms miraculeuze wijze, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City en zaterdagavond dus Liverpool te verslaan. Het is een prestatie van formaat van een ploeg waar dit seizoen stiekem minder rekening mee werd gehouden.

Chaos buiten het stadion

Zo kende Champions League een koninklijke winnaar op een avond die begon met chaos. De finale in het sfeervolle Stade de France begon ruim een half uur later vanwege wanorde buiten het stadion. Terwijl vlak voor de aftrap nog akelig veel stoeltjes leeg waren in het stadion, stonden hordes fans buiten nog in lange rijen te wachten. Supporters zonder tickets klommen over de hoge hekken en omzeilden al rennend de stewards.

🏆⚽️ #UCLFinal ¡ÚLTIMA HORA!



‼️ Aficionados del @LFC están saltando las vallas y burlando al personal de seguridad en el acceso al Stade de France



📹 vía: @antonmeana pic.twitter.com/LNnq3nmXjz — Carrusel Deportivo (@carrusel) 28 mei 2022

De ploeg versus het team

Real Madrid tegen Liverpool was de strijd tussen botsende stijlen. Aan de ene kant de ploeg, Real Madrid, met een afwachtende houding, vertrouwend op ervaring en kwaliteit. Aan de andere kant het team, Liverpool, van intensief druk zetten om de bal snel te veroveren en meteen weer aan vallen.

Zo ontstond een duel waarin Liverpool, met Virgil van Dijk in de basis, de bal had, voortdurend zoekend naar een gaatje in de hecht opgetrokken witte Madrileense muur. En als het een keer de bal niet had, joeg het Real over het hele veld af, tot aan doelman Courtois.

Real Madrid wenste of kon niet mee gaan in het hogesnelheidsvoetbal van de Engelsen. De ploeg op leeftijd, met ervaren rotten Modric (36), Kroos (32) en Casemiro (30) op het middenveld, hield de ruimtes klein en gokte op de haast telepatische chemie tussen Benzema en Vinicius.

Watervlugge buitenspeler

Door het levensgevaarlijke duo voorin ligt bij Real het gevaar altijd op de loer, hoe zeer de ploeg de tegenstander het gevoel ook geeft de bovenliggende partij te zijn. Met de 34-jarige Benzema als zwervende spits en zijn dertien jaar jongere compagnon als watervlugge buitenspeler aan de linkerflank.

Het is mooi om te zien hoe de ervaren coach Ancelotti een weerbaar en winnend geheel wist te formeren van de ploeg waar stiekem al rekening werd gehouden met een tussenjaar. Traditioneel grote aanwinsten kwamen niet naar Santiago Bernabéu om meer geld over te houden voor de verbouwing van het stadion. Bovendien was het maar vraag hoe het team op leeftijd zich zou houden in het hedendaagse voetbal waarin het steeds meer draait om kracht en snelheid.

Ja, Liverpool had in de eerste twintig minuten, een doelpunt kunnen maken, toen de machine van trainer Jürgen Klopp op volle toeren draaide. Mohamed Salah hakte de bal achter het standbeen door in de handen van de onklopbare Courtois. Niet veel later tikte de Belgische doelman de bal na een schot van Mané tegen de paal.

Buitenspel

Op slag van rust was aan de andere kant het moment waar Real Madrid, en Benzema in het bijzonder, 42 minuten op hadden gewacht. Na een snelle uitbraak schoot de Franse spits de bal in de kluts achter Alisson Becker, ware het niet dat hij na minutenlange tussenkomst van de VAR buitenspel bleek te staan.

Het was de opmaat naar een tweede helft waarin het spel iets meer op en neer golfde, al bleef Liverpool de bovenliggende partij. Toch profiteerde Real Madrid. Het was Vinicius, de andere helft van het duo, die een lage voorzet van Valverde bij een van de schaarse uitvallen bij de tweede paal binnen schoot. Nu telde het doelpunt wel.

Liverpool viel aan, soms wel met negen of tien man tegelijk, maar vond telkens Courtois op zijn weg. Geweldig was de redding op het schot van Salah, waarna teamgenoten hem om de nek vlogen. Niet veel later bleek hoe belangrijk die redding was, toen Real Madrid voor de veertiende keer in de clubhistorie de Champions League in ontvangst mocht nemen.