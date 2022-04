Reageren op menselijke signalen blijkt niet de sterkste kant van de bestuurder Sigrid Kaag

D66-leider Sigrid Kaag tijdens de persconferentie waarin ze uitleg gaf over de afhandeling van meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Beeld Arie Kievit

Sigrid Kaag nam deze week lang de tijd om zich voor te bereiden op de persconferentie waarin ze zou uitleggen wat er is misgegaan met haar bescherming van de sociale veiligheid in haar eigen partij. Doorgaans is dat geen goed teken, want dan moet er kennelijk nog veel worden bedacht. En dat bleek dan ook zo te zijn.

Bij alle vragen die Kaag te beantwoorden had, stond er eentje centraal: waarom deed vorig jaar rond deze tijd niemand in D66 iets toen uit het vertrouwelijke deel van het integriteitsrapport bleek dat er een pijnlijke affaire sleepte, die nog op geen enkele manier bevredigend was afgehandeld? Waarom volgden er geen maatregelen?

Veel wijzer wist Kaag haar toehoorders, ondanks alle voorbereiding, helaas niet te maken. Wel kwam het hele recept uit het communicatiehandboek uit de kast. Spijt betuigen voor verkeerde inschattingen, de schuld subtiel bij anderen leggen, een beroep doen op de ‘vertrouwelijkheid’ van zulke dingen en benadrukken dat het niet om haar draait, maar om de slachtoffers.

En natuurlijk beterschap beloven. Alles wordt beter bij D66: de meldstructuur, het aantal vertrouwenspersonen, de kwaliteit van de vertrouwenspersonen, de nieuwe gedragscode. Een ‘commissie integriteitsonderzoeken’ en het ‘Team verantwoord gedrag’ zullen ervoor instaan. Dat riep vooral de vraag op waar we dat eerder hadden gehoord. Was minister van Staat Winnie Sorgdrager niet vorig jaar al aangesteld om de sociale veiligheid binnen de partij te verbeteren?

Kaag bewees zichzelf geen dienst. Ze beklemtoonde uitentreuren dat zaken tussen leden de verantwoordelijkheid van de partijvoorzitter zijn, niet van de partijleider. Formeel is dat waar, maar het was Kaag die vorig jaar na het verschijnen van het eerste deel van het onderzoeksrapport vol bravoure naar buiten stapte om aan iedereen te melden dat het reuze meeviel met de cultuur in haar partij. ‘Ik citeer het rapport!’ Zij was het ook die er vervolgens door een slachtoffer op werd gewezen dat er nog een tweede deel van het rapport bestond met een andere conclusie. Maar toen vond Kaag het opeens haar zaak niet meer en droeg ze het vliegensvlug over aan de partijvoorzitter.

Nu alles toch op straat ligt, vindt de partijleider wel dat ze ‘uit menselijk oogpunt’ anders had moeten handelen en niet haar toevlucht had moeten nemen tot procedures. En dat deed dan weer denken aan het najaar, toen ze aftrad als minister van Buitenlandse Zaken nadat uit journalistiek speurwerk was gebleken hoezeer ze alle menselijke smeekbeden om snelle evacuatie van haar mensen in Afghanistan negeerde. Reageren op menselijke signalen blijkt niet de sterkste kant van de bestuurder Sigrid Kaag.

Van de affaire die nu haar partij zo schokt, is Kaag waarschijnlijk nog niet af. Want zij verwees naar het partijbestuur en dát verwees naar het partijbestuur van vorig jaar, onder leiding van voorzitter Anne-Marie Spierings. Maar die was er donderdag dus niet bij om uitleg te geven over haar beslissingen. En zo is dé vraag van deze week nog steeds onbeantwoord: waarom deed niemand iets?

Zolang het antwoord er niet is, is het ook niet mogelijk er wat van te leren voor de volgende keer. De 783 D66-leden die deze week in hun brandbrief om een verklaring vroegen, kunnen nog lang niet tevreden zijn.