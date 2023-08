Reacties Porthos-vonnis Raad van State: bouwsector optimistisch, milieuclubs minder positief

Bestuursrechter Bart Jan van Ettekoven woensdag tijdens de uitspraak van de Raad van State. Beeld ANP

Een belangrijke vraag die na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in de lucht hangt, gaat over de gevolgen voor andere bouwprojecten. De bestuursrechter benadrukte woensdag dat de zaak over het Porthos-project geen precedentwerking heeft. Volgens milieuorganisatie Mobilisation for the Environment is dat echter ‘een heel naïeve opmerking’.

De bouwsector lijkt ervan uit te gaan dat de uitspraak gunstig uitpakt voor bouwprojecten die vergelijkbaar zijn met Porthos. Zo is Bouwend Nederland verheugd dat er ‘steeds meer duidelijkheid’ komt. ‘Zeker voor bouwprojecten die, net als bij het Porthos-project, een haast onmeetbaar effect op de natuur hebben.’

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland hoopt dat de uitspraak leidt tot ‘meer vertrouwen bij investeerders en een toename van de bouwproductie’. Volgens hem zijn die investeringen nodig voor zowel woningbouw en de aanleg van nieuwe infrastructuur, als voor het herstel van de natuur en het behalen van de klimaatdoelen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW denkt er hetzelfde over. ‘Voor vergelijkbare projecten is dit zeker positief nieuws’, zegt een woordvoerder. Hoewel voor ieder bouwproject nog steeds een ecologische analyse over de stikstofschade gemaakt moet worden, geeft deze uitspraak de bouwsector ‘meer zekerheid’.

‘Niet klimaatrechtvaardig’

Milieuorganisaties hekelen vooral het feit dat de Raad van State groen licht geeft aan dit specifieke project. Volgens Milieudefensie-directeur Donald Pols is het ‘niet klimaatrechtvaardig’ dat de overheid miljarden beschikbaar stelt om koolstofdioxide (CO 2 , red.) op te slaan in een leeg gasveld in de Noordzee. ‘Milieudefensie is er absoluut op tegen dat dit project wordt gesubsidieerd’, aldus Pols.

Greenpeace Nederland noemt het Porthos-project een ‘schijnoplossing die de transitie naar een klimaatneutraal Nederland tegenwerkt’. Directeur Andy Palmen had liever gezien dat de miljardensubsidie gebruikt werd om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. ‘In plaats daarvan wordt de vervuiling onder het tapijt geveegd’, aldus Palmen.