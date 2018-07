Reacties op handelsakkoord Trump en EU: hebben ze een ‘ramp voorkomen’, of toch niet?

Met zijn dreigement de importheffingen op Europese auto’s te verhogen tot mogelijk 25 procent leek Trump Europa vast te hebben bij de achilleshiel. Met name Duitsland zou hierdoor hard worden geraakt. Gevreesd werd dat de dreigementen richting de grootste economie van Europa scheuren zou veroorzaken in de eensgezindheid van de Unie.

Dat Juncker dit voorlopig heeft kunnen afwenden door bij Trump de hogere heffingen op auto’s van tafel te krijgen, wordt in Duitsland gezien als een ‘doorbraak die een handelsoorlog kan voorkomen en miljoenen banen kan redden’. ‘Geweldig voor de wereldeconomie’, voegde de Economieminister van Bondskanselier Merkel eraan toe op Twitter. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken prees de opstelling van de Europese Unie door te benadrukken dat ‘het enige antwoord op America First kan zijn: Europe United’.

Sterk front

Premier Mark Rutte vindt het ‘zeer belangrijk’ dat de EU en de Verenigde Staten samenwerken in plaats van elkaar te bestrijden. Ook MKB-Nederland en VNO-NCW stellen dat juist de EU en de VS elkaar nodig hebben. Zij kunnen ‘samen een sterk front vormen in de wereld voor eerlijke en vrije handel. Daar profiteren alle burgers, bedrijven en landen uiteindelijk van.’ Dat de eerder door Trump afgekondigde importheffingen op staal en aluminium gewoon van kracht blijven, lijken Europese landen voor lief te nemen.

Beurzen opgelucht

De beurzen weerspiegelden de euforie in Duitsland en de rest van Europa. De aandelen van Volkswagen en BMW gingen donderdag omhoog na een wispelturige periode sinds de dreigementen van Trump. Ook de Duitse bandenfabrikant Continental en leverancier van auto-onderdelen Rheinmetall deden het donderdag beter, meldt de Financial Times.

In de Verenigde Staten is vooral opluchting over de door Trump als overwinning gepresenteerde tegenprestatie van de Europese Unie. Die gaat meer schaliegas en sojabonen importeren uit de Verenigde Staten, beloofde Juncker. Met name voor zijn landbouwsector wilde Trump met een goed resultaat terugkomen, omdat die zwaar wordt geraakt door de parallelle handelsconflicten die de VS hebben met China. Eerder zegde Trump boeren om die reden al 12 miljard dollar steun toe.

De Amerikaanse voorzitter van de landbouwcommissie in het Huis van Afgevaardigden, de Republikein K. Michael Conaway, zegt in The New York Times dat sprake is van een ‘emotionele opsteker’, omdat ‘dit de eerste grote doorbraak is’. ‘Het laat zien dat de president op de juiste weg is, het tegenovergestelde beweren is moeilijk hard te maken.’

Het tegenovergestelde wordt wel beweerd. Zo wijst econoom Mary Lovely van de Syracuse University er tegen persbureau Reuters op dat China vorig jaar bijna acht keer meer sojabonen importeerde dan de EU, wat de vraag oproept of in Europa wel genoeg vraag is om het Amerikaanse overschot weg te werken. The New York Times schrijft dat Trump niet overenthousiast moet worden van het verschepen van schaliegas naar de EU. Het duurt immers nog jaren voor de Amerikaanse terminals klaar zijn die het gas vloeibaar maken voor het per schip naar Europa vertrekt.

Soort wapenstilstand

Maar in de VS zijn ook positieve geluiden te horen over de ‘ramp’ die werd voorkomen door Juncker en Trump. ‘Onze beste hoop was een wapenstilstand, en dit is een soort van wapenstilstand’, reageerde Bart Oosterveld van de Amerikaanse denktank Atlantic Council in The New York Times. Ook Rufus Yerxa, president van de National Foreign Trade Council, zegt dat het goed is dat weer over vrije handel in plaats van handelsoorlog wordt gesproken. Maar hij voegde er wel aan toe dat een gedetailleerde overeenkomst sluiten nog ingewikkeld is.

Juncker zelf hield zich daarover op de vlakte: ‘Ik had de intentie om een overeenkomst te sluiten, we hebben een overeenkomst gesloten’. Maar The New York Times waarschuwde wel: ‘Het is, gezien Trumps onvoorspelbare onderhandelingsstijl, lastig te zeggen of de overeenkomst een oprechte wapenstilstand is of een stilte in een conflict dat zo weer kan oplaaien.’