Reacties op de persconferentie: onderwijsorganisaties niet overtuigd, ondernemers missen perspectief

Een Hema in Amersfoort. De winkelketen is opgetogen dat er ‘iets wel mag’ en noemt de afhaaloptie bij winkels een ‘moreel lichtpuntje’. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De aangekondigde heropening van de basisscholen (en de kinderopvang) leidt tot zorgen in het onderwijs zelf. Kan ik veilig en verantwoord lesgeven in een klas vol kinderen?, vragen leerkrachten zich af.

Onderwijsorganisaties zijn nog niet overtuigd van de (summiere) uitleg die ze tot nu toe over de maatregelen hebben gekregen. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) noemt de adviezen van het Outbreak Management Team zelfs ‘niet werkbaar’. Onderwijsbond Aob benadrukt dat veel leerkrachten zich zorgen maken over hun eigen gezondheid, ook door de alarmerende berichten over de Britse virusvariant.

Volgens vakbond CNV Onderwijs blijft de twijfel over het weer openen van de scholen bestaan: ‘Je kunt heel hard roepen ‘je moet maandag open’, maar als het niet gaat, gaat het niet.’ Woensdag moet preciezer duidelijk worden hoe scholen volgens het kabinet weer verantwoord open kunnen.

Winkelketen HEMA vindt het een ‘moreel lichtpuntje’ dat het kabinet eindelijk ‘met nieuws is gekomen over iets dat wel mag’. Vanaf volgende week mogen er bij winkels bestellingen worden afgehaald, als die maar minimaal 4 uur van tevoren zijn besteld. Winkels moeten dit kunnen aantonen, zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad op tv bij M.

De boekenbranche twijfelt over dit click&collect-systeem. ‘Veel bezoekers willen in kasten kijken en door boeken bladeren’, aldus brancheorganisatie KBb. Inretail, de brancheorganisatie voor de non-food winkeliers, houdt er nog steeds rekening mee dat winkels omvallen: ‘Het volledig openen van winkels is het enige alternatief voor omzetherstel.’

‘Na bijna een jaar corona moet het ook veel meer gaan over mentale gezondheid, over economie en banen, over de perspectieven voor jongeren en toenemende kansenongelijkheid. Kortom, over de vraag of en hoe lang onze samenleving deze situatie nog aankan’, benadrukken ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.