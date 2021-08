Reacties op alarmerend klimaatrapport: ‘Dit luidt einde in van kolen en fossiele brandstoffen’

Brits premier Boris Johnson (links) met VN-secretaris-generaal Antonio Guterres (R) op een G7-top. Beeld EPA

De reacties lopen volgens voorspelbare lijnen, al zijn de bewoordingen van sommigen buitengewoon fel. Zo ziet António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, geen enkele ruimte meer voor het voortbestaan van de fossiele industrie. Het is volgens hem ‘code rood voor de mensheid’, een daadkrachtig optreden is vereist. Ook Brits premier Boris Johnson schreef de kolenindustrie ten dode op, en sprak van een 'wake-up call’ in aanloop naar de COP26-top in het najaar, waarin de uitkomsten van het rapport mogelijk worden omgezet in ambitieuzer klimaatbeleid.

De reacties uit verschillende hoeken

Verenigde Naties

António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties:

‘Het is code rood voor de mensheid. Dit rapport moet het einde inluiden van kolen en fossiele brandstoffen, voordat ze onze planeet vernietigen. Het bewijs is onweerlegbaar: de uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing verstikken onze planeet en brengen miljarden mensen direct in gevaar. De opwarming van de aarde beïnvloedt elke regio op aarde, waarbij veel van de veranderingen onomkeerbaar worden.

‘De enige manier om overschrijding van de drempel van anderhalve graad opwarming te voorkomen, is door onze inspanningen dringend op te voeren en de meest ambitieuze weg in te slaan. Inclusieve en groene economieën, welvaart, schonere lucht en een betere gezondheid zijn voor iedereen mogelijk, als we deze crisis met solidariteit en moed beantwoorden. We moeten nu daadkrachtig optreden, om 1,5 in leven te houden.’

Valerie Masson-Delmotte, co-voorzitter van de IPCC-werkgroep:

‘Het is al tientallen jaren duidelijk dat het klimaat op aarde verandert en dat de rol van menselijke invloed op het klimaatsysteem onbetwist is. Toch weerspiegelt het nieuwe rapport ook belangrijke vorderingen in het begrijpen van de rol van klimaatverandering bij specifieke weersomstandigheden.’

Nederlandse politiek

Mark Rutte, demissionair minister-president van Nederland, sprak op een persconferentie over een ‘zeer zorgelijk’ rapport en noemde het ‘extra belangrijk’ dat de klimaatdoelstellingen in Nederland en het buitenland worden gehaald. Tussen die doelen en het huidige beleid van Nederland zit ‘een gat’, erkende de premier.

Demissionair minister van Klimaat, Dilan Yesilgöz - Zegerius:

‘Het rapport van de IPCC maakt nog eens extra duidelijk dat we de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen sterk moeten verminderen. We blijven daarom hard werken aan (nieuwe) maatregelen voor CO2-reductie, zowel nationaal als internationaal.’

D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag:

‘Wij zijn de laatste generatie politici die onze manier van leven kunnen beschermen. Het is nu of nooit.’

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen:

‘Het rapport kan ons toch niet verbazen? Het is tijd voor een eerlijke economie die ook zorgt voor de aarde. Maar dan moeten we het niet aan de markt overlaten!’

Internationale politiek

Diann Black-Layne, hoofdonderhandelaar van de AOSIS, een intergouvernementele organisatie van laaggelegen kuststaten en kleine eilandstaten:

‘Als we de opwarming tot anderhalve graad beperkt houden, stijgt de zeespiegel nog steeds met een halve meter. Maar als we kunnen voorkomen dat de aarde met twee graden opwarmt, kunnen we voorkomen dat de zeespiegel op lange termijn met drie meter stijgt. Dát is waar onze toekomst vanaf hangt.’

Premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson:

‘Het is duidelijk dat het volgende decennium cruciaal zal zijn om de toekomst van onze planeet veilig te stellen. We weten wat er moet worden gedaan om de opwarming van de aarde te beperken: overstappen op schone energiebronnen, de natuur beschermen en klimaatfinanciering verstrekken aan landen in de frontlinie.

‘Ik hoop dat het IPCC-rapport van vandaag een wake-up call zal zijn voor de wereld om nu actie te ondernemen, voordat we elkaar in november in Glasgow ontmoeten voor de cruciale COP26-top.’

Eurocommissaris Frans Timmermans:

‘Het IPCC-klimaatrapport toont de immense urgentie om nu actie te ondernemen om de klimaatcrisis aan te pakken. Het is nog niet te laat om het tij te keren en te voorkomen dat klimaatverandering op hol slaat, maar alleen als we nu resoluut en eensgezind optreden.’

‘We hebben maatregelen voorgesteld om de Europese Unie klimaatneutraal te maken. Maar dit is een mondiale crisis: anderhalve graad binnen bereik houden vereist netto nul-emissies en beleid om daar snel te geraken. De COP26-top moet de plek zijn zijn waar de wereld ‘genoeg’ zegt!’

Activisten

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg:

‘Het rapport bevestigt enkel wat we al lang weten uit duizenden eerdere rapporten en studies. Het is nu aan ons is om moedig te zijn en beslissingen te nemen. We kunnen de ergste consequenties nog voorkomen.’

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg. Beeld Kay Nietfeld/dpa

Mark van Baal, oprichter van de activistische beleggersorganisatie Follow This, die de laatste jaren klimaatresoluties indient bij Shell:

‘We hopen dat CEO’s die onderdeel van de oplossing willen zijn, dit rapport lezen en eindelijk de enige logische conclusie trekken: hun emissies moeten onmiddellijk drastisch omlaag. Praten over ‘netto-nul-emissies’ in 2050 is zinloos zonder onmiddellijke actie. Er is geen tijd meer voor de geleidelijke transitie die oliebedrijven graag willen.

‘Shell, dat een geleidelijke transitie voorstaat en zijn emissies niet drastisch wil verlagen in dit decennium, kan niet blijven beweren een strategie te hebben die in lijn is met Parijs. We hopen dat Shell onderdeel van de oplossing wordt.’