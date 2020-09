Reactie horeca: ‘We zijn niet zielig, dit raakt ons in de ziel’

Het terras van Het Plein in Den Haag. Beeld ANP

‘We doen niet zielig, maar alles wat het kabinet hier doet raakt velen van ons in de ziel', verweert Beljaarts zich. Hij hoort het ook wel: ‘Daar heb je die klagende horeca weer.’ Zelf verwijst hij naar wat er bij het KHN-callcenter dagelijks te horen is. ‘Drama's! Hele families zien hun levenswerk omvallen. Mensen die aankondigen dat ze een eind aan hun leven gaan maken.'

Het kabinet heeft maandag dit besloten: de horeca laat in heel Nederland na negen uur ’s avonds niemand meer toe, een uur later gaan de zaken dicht. Het kabinet besloot tot deze ‘aanscherping’ op basis van de besmettingsgegevens – ‘helaas’, aldus Rutte. Beljaarts reageert met te zeggen dat het kabinet die gegevens dan heel anders interpreteert dan de horeca zelf.

‘Wij zijn, volgens de laatste RIVM-cijfers, goed voor 5,5 procent van de besmettingen’, zegt Beljaarts. Dat is nog geen tiende deel van wat er thuis aan besmettingen ontstaat. Nog onbeduidender is het besmettingsrisico in de horeca, rekent Beljaarts voor. ‘In die week van dat RIVM-cijfer van 5,5 procent zijn er in Nederland ongeveer 15 miljoen horecacontacten geweest. Die 5,5 procent staat voor effectief 170 mensen. De besmettingskans in de horeca is dus 0,006 procent.’

Waarom nu een van de grootste bedrijfstakken van Nederland verder in het nauw moet worden gebracht, is Beljaarts een raadsel. ‘Disproportioneel’ noemt hij de maatregel tot verplichte sluiting om 22 uur: ‘Dan komen de uurtjes dat cafés écht verdienen.’ Ergernis is er ook over de vermeende kennis van Rutte over de branche. De premier zei maandag dat restaurants nauwelijks worden getroffen door de vroegere sluiting. Beljaarts: ‘In fine dining-restaurants komt om negen uur ’s avonds het hoofdgerecht op tafel. Gezellig! Dan moeten wij alle lichten aandoen, en de deur op slot.’

Wat het kabinet met de horeca doet, ziet Beljaarts als symboolpolitiek met averechtse effecten. ‘Moet je eens zien hoe supermarkten stunten met bierprijzen. De consumptie verplaatst zich gewoon. Nu gaan groepen, studenten voorop, niet meer in het café bier drinken maar thuis.’ Beljaarts herhaalt: ‘Thuis. Waar 55 procent van de besmettingen plaatsvindt.’