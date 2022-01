Razendsnelle toename besmettingen, aantal ziekenhuisopnamen daalt nog wel

Zorgprofessionals vaccineren vrijwillig in de avonduren in de kerk van Aarle-Rixte. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Sterke toename aantal positieve tests, opnamecijfers dalen nog

De Nederlandse besmettingscijfers lopen razendsnel op. Ondanks een onderrapportage door een technische storing, werd donderdag voor de tweede dag op rij een recordaantal van 24.700 positieve tests gemeld. Iets meer dan de 24.561 van woensdag. Daarmee is het aantal meldingen in een week tijd met 50 procent gegroeid.

De toename is nog niet zichtbaar in de ziekenhuizen. Het tempo waarmee de opnamecijfers dalen neemt zelfs iets toe. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt over de afgelopen week 146 opnamen per dag, 19 procent minder dan de week ervoor. Een week geleden daalden de opnamecijfers met 13 procent.

Dit betekent niet direct dat de omikronvariant milder is. Het duurt altijd even voordat een toename aan positieve tests doorwerkt in de ziekenhuiscijfers. Bovendien vond deze stijging aanvankelijk vooral plaats bij jongeren. Het Outbreak Management Team verwacht dat de patiëntenstroom half januari weer gaat groeien. Er lagen donderdag 1.541 coronapatiënten in het ziekenhuis van wie 429 op de ic.

Frankrijk en Italië voeren beperkende maatregelen in voor ongevaccineerden

In een poging de stijging van ziekenhuisopnamen te verminderen leggen Frankrijk en Italië ongevaccineerden extra beperkende regels op. Het Franse parlement heeft donderdagochtend een wetsvoorstel aangenomen dat een 2G-systeem mogelijk maakt in onder meer horeca en het openbaar vervoer. Woensdag besloot de Italiaanse regering dat 50-plussers alleen nog naar hun werk mogen komen met een bewijs van inenting.

In Frankrijk bevindt het aantal ic- en ziekenhuisopnamen zich op het hoogste niveau sinds afgelopen voorjaar. Er werden deze week ruim 12.500 covidpatiënten opgenomen, per hoofd van de bevolking ruim drie keer zo veel als in Nederland. Ook in Italië stijgen de opnamecijfers snel. Ze zijn nog wel lager dan in Frankrijk, maar hoger dan in Nederland.