Razendsnelle omslag in fietsenverkoop: voor het eerst meer e-bikes dan stadsfietsen verkocht

Ouderen op een elektrische fiets. Beeld Marcel van den Bergh

40 procent van alle in 2018 verkochte fietsen was elektrisch aangedreven, tegenover 34 procent stadsfietsen. Daarmee is de elektrische fiets ‘het nieuwe normaal’ geworden aldus de branche-organisaties. Die omslag gaat razendsnel. Een jaar daarvoor was nog 42 procent van de verkopen een stadsfiets, en minder dan eenderde elektrisch. In 2011 was slechts 15 procent van de nieuw verkochte fietsen elektrisch.

Het is een omslag die – in combinatie met de eindeloze zomer van 2018 – leidt tot florissante cijfers voor de fietsenwinkels. Er werden meer dan 1 miljoen fietsen verkocht (een stijging van 5,7 procent) en de omzet steeg met liefst 25 procent tot – voor het eerst - ver boven de miljard (1,22 miljard euro). Liefst 823 miljoen daarvan was voor rekening van elektrische fietsen, waarvan er meer dan 400 duizend werden verkocht, 115 duizend meer dan een jaar eerder.

SNELHEID EN DE NEDERLANDSE WET De Nederlandse wetgeving ‘kent’ inmiddels ‘twee snelheden’. Een fiets met elektrische trapondersteuning die begrensd is op 25 kilometer per uur, geldt als een gewone fiets. Iedereen mag erop fietsen en de fiets mag altijd op het fietspad. Anders ligt dat voor de zogeheten speedpedelec. Dat is de weinig Nederlandse naam die is bedacht voor fietsen met elektrische trapondersteuning die begrensd zijn op 45 kilometer per uur. Daarvoor geldt sinds 1 juli 2017 hetzelfde als voor bromfietsen. Op de rijbaan mogen ze 45 kilometer per uur, op het fiets- en bromfietspad 30 (binnen) en 40 kilometer per uur (buiten de bebouwde kom).

De gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe fiets stijgt navenant snel: 1.207 euro legde de consument gemiddeld op tafel, bijna 500 euro meer dan acht jaar geleden.

De Rai en Bovag verwachten dat de gouden tijden nog niet voorbij zijn. Vanaf 2020 gaan er nieuwe fiscale regels in voor het zakelijk gebruik van een fiets – daardoor verwachten de brancheverenigingen nog eens 150 duizend extra fietsen te verkopen.