Ratten, stakingen en kamernood: vlak voor de klimaattop regeert de chaos in Glasgow

Een wegafsluiting in Glasgow, waar veel verkeer al wordt omgeleid in verband met de veiligheid van de komende klimaattop Cop26. Beeld Getty Images

Vanwege de aanhoudende coronacrisis was het lange tijd onzeker of Cop26 zou doorgaan. Er was volop twijfel over de haalbaarheid, vooral bij ontwikkelingslanden. Ook bij de Schotse regering zelf, die een hard coronabeleid voert, leefden twijfels. In Londen, echter, was geen enkele aarzeling: coronabesmettingen of niet, de show moest doorgaan. ’s Lands prestige stond op het spel en bovendien werd de klimaatcrisis te ernstig bevonden om de top uit te stellen. Dit is een podium waarop de Britse premier Boris Johnson, die dol is op schijnwerpers, kan uitblinken.

De aanloop naar de top gaat gepaard met grote problemen. Allereerst is er de quarantaine voor bezoekers uit landen die op de rode lijst staan: Colombia, Ecuador, Venezuela, Peru, Panama, Haïti en de Dominicaanse Republiek. Deze landen hebben groot belang bij beslissingen die worden genomen op de top, bijvoorbeeld over kappen van tropische regenwoud. Bovendien wordt Haïti vaak geteisterd door klimaatgerelateerd natuurgeweld. Politici uit die landen hoeven niet tien dagen in kostbare isolatie, maar andere leden van de delegatie wel, alsmede leden van non-gouvernementele organisaties.

Inmiddels is duidelijk dat in Glasgow geen plek is voor de meer dan 30 duizend gelegeerden, lobbyisten, journalisten en activisten. De prijzen van hotelkamers zijn explosief gestegen, terwijl Glaswegians die hun woning tijdelijk kunnen verhuren, heel rijk kunnen worden. Er is een woning aangeboden in een goede buurt met een prijskaartje van een ton voor tien dagen. De organisatie heeft twee cruiseschepen in de rivier Clyde laten aanmeren om de kamernood te verlichten. Ook is inwoners van Glasgow gevraagd congresgangers te herbergen.

Treinstaking

Deze kamernood en de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn, vormen een hindernis voor bezoekers uit armere landen die vaak het meeste lijden onder klimaatverandering. Duizenden congresgangers hebben kamers geboekt in andere Schotse steden zoals de hoofdstad Edinburgh. Heen en weer reizen tussen deze steden is goed te doen, drie kwartier met de trein, ware het niet dat het Schotse treinverkeer vanaf maandag een week lang zal worden getroffen door een staking. De vervoersbond RMT ziet het congres als een prima manier om extra geld te eisen voor machinisten en conducteurs.

Glasgow wordt reeds getroffen door een staking van de vuilophaal. De stad kampte al met een groot zwerfvuilprobleem omdat het vuilnis maar eens in de drie weken wordt opgehaald en het wegbrengen van grofvuil 35 pond per item kost. Vorige maand verschenen foto’s in de Britse pers over enorme bergen afval onder een fly over aan de rand van de binnenstad. De afvalbergen hebben een rattenplaag veroorzaakt. Drie mensen zijn door ratten gebeten. Volgens de leider van het stadsbestuur, de nationalist Susan Aitken, zijn deze problemen een erfenis van de bezuinigingen van de in 1990 afgetreden Britse premier Margaret Thatcher.

Coronapaspoort

Voor de Schotse leider Nicola Sturgeon heeft de top nog een nadeel. Bezoekers hoeven geen coronapaspoort te tonen. Dat staat haaks op haar eigen beleid. Sinds afgelopen weekeinde moeten Schotten die grote evenementen bezoeken, zoals voetbal- en rugbywedstrijden, een vaccinatiebewijs of een negatieve sneltest laten zien, wat problemen en ergernissen heeft veroorzaakt. Om die reden heeft het vervallen van deze verplichting voor de meer dan 30 duizend grotendeels buitenlandse bezoekers geleid tot kritiek. Om het stadsverkeer tijdens de top te ontlasten zijn honderden geplande consulten in het ziekenhuis omgezet naar online afspraken.

De beslissing van de Conservatieve regering in Londen om de top in Schotland te houden, was mede ingeven door het verlangen de eenheid van de Britse natie te benadrukken. Het neemt niet weg dat Sturgeon zal proberen de show te stelen van haar grote rivaal Boris Johnson. De ster van de show zal overigens afwezig zijn. Na gezondheidsklachten heeft koningin Elizabeth besloten voorlopig thuis te gaan werken, vanuit kasteel of paleis. Om die reden laat het 95-jarige staatshoofd de klimaattop aan zich voorbij gaan.