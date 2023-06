Rastafari-kinderen in Malawi weer naar school, verbod op dreadlocks opgeheven

Het voorschrift voor de korte haardracht op scholen in Malawi is ongrondwettelijk verklaard. Beeld Anthony Asael / Getty Images

De ‘haarstrijd’ maakt deel uit van een breder gevoel van achterstelling bij rastafari’s in Malawi. Zij komen regelmatig in conflict met de autoriteiten, omdat ze van mening zijn dat ze hun religie niet vrijuit kunnen belijden. Zo beschouwen de rastafari’s hun dreadlocks als belangrijk onderdeel van hun godsdienst.

Momenteel kunnen rastafari’s in Malawi alleen terecht op privéscholen, maar velen kunnen zich dat niet veroorloven. Hun strijd om ook op openbare scholen te worden toegelaten, duurde een decennium. Al in 2013 overhandigde de voorzitter van belangenorganisatie Rastafari for Unity, Ras Judah, een petitie aan de regering. Hierin stelde hij dat het voorschrift voor de korte haardracht in strijd is met het grondwettelijke recht op onderwijs en godsdienstvrijheid.

Ook stapten de rastafari’s naar de rechter om af te dwingen dat hun kinderen met dreadlocks naar school mogen. Die zaak eindigde uiteindelijk bij het Hooggerechtshof, dat in 2020 oordeelde dat een verbod op dreadlocks op school ongrondwettelijk was.

Cannabis

Die overwinning was een belangrijke mijlpaal voor rastafari’s in Malawi, maar weerhield veel overheidsscholen er niet van om leerlingen met dreadlocks te blijven weigeren. Op 8 mei van dit jaar droeg het Hooggerechtshof de openbare scholen op zijn uitspraak te respecteren en leerlingen met dreadlocks toe te laten. Het ministerie van Onderwijs moet scholen instrueren om rastafari’s vóór 30 juni toe te staan.

Malawi, met bijna 20 miljoen inwoners, kent naar schatting 15 duizend rastafari’s. Zij beschouwen de belangrijkste religies van het land – 80 procent is christelijk, het overige deel is veelal islamitisch – als opgedrongen aan de oorspronkelijke bevolking.

De dreadlocks van de rastafari’s zijn niet de enige bron van conflict met de autoriteiten. Ook het roken van cannabis is een belangrijk onderdeel van het rastafarigeloof, maar Malawi treedt hard op tegen gebruikers van welke drugs dan ook. Ook zijn er gezondheidscampagnes die cannabis in verband brengen met psychische aandoeningen. Wat voor de rastafari’s een geloofskwestie is, ziet Malawi simpelweg als antidrugsbeleid.

Reggae

Het cannabisgebruik leidt ook in andere Afrikaanse landen tot botsingen tussen de rastafari’s en de autoriteiten. In 2018 oordeelde het Constitutionele Hof in Zuid-Afrika dat het verbod op consumptie, bezit en teelt van cannabis voor privégebruik strijdig is met de grondwet. De overheid werd opgedragen om binnen twee jaar de wet hierop aan te passen. Eind 2020 kwam er nieuwe wetgeving. Rastafari-activisten brachten de zaak voor de rechter; zij vonden het verbod een onwettige inbreuk op hun rechten.

Ook in Ghana worden rastafari’s naar eigen zeggen gemarginaliseerd. Daarom hebben sommigen er nu dreadlocks verwijderd of nooit laten groeien. Volgens hen worden ze buitengesloten en komen ze moeilijk aan werk. En in Kenia oordeelde de rechtbank pas in 2019 dat rastafari een religie is.

Rastafari is een relatief jonge levensbeschouwing, die in de jaren dertig in Jamaica is ontstaan. Voor volgelingen is de haardracht een belangrijk onderdeel van de levenswijze. De religieuze stroming staat vooral bekend om de rol van marihuana, reggae en muzikant Bob Marley. Naar schatting zijn er inmiddels ruim een miljoen rasta’s wereldwijd, vooral in Jamaica, de VS, Canada, het VK, verschillende Afrikaanse landen en Zuid-Amerika.