Rapporteur Mensenhandel: ‘In Nederland prevaleert het economische belang boven dat van mensen’

Bevrijding in 2013 van tienermeisjes die in Guatemala gevangen werden gehouden door mensensmokkelaars. Beeld AFP

Van de tientallen slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting die Conny Rijken (53) de afgelopen jaren sprak, zal ze de Poolse komkommerplukker niet snel vergeten. Hij werd in de kassen gedwongen komkommers te plukken van planten die net met giftige pesticiden waren bespoten. Als hij het naar de mening van de opziener niet snel genoeg deed, kreeg hij de vruchten naar zijn hoofd gegooid.

Het ergste, zo vertelt Rijken, vond hij niet eens die arbeidsomstandigheden. ‘Het ergste vond hij dat het werd gezien door zijn Nederlandse collega’s, maar dat die niets deden.’ Sterker nog: als de zomerzon de temperatuur in de kas tot boven de 40 graden stuwde en zij vrijaf kregen, accepteerden ze dat de Pool moest doorwerken. ‘Hij voelde zich als een hond behandeld, omdat zij vonden dat hij minder was dan zij.’

Het is volgens Rijken tekenend voor de manier waarop Nederland omgaat met uitbuiting en mensenhandel. ‘We weten allemaal dat het gebeurt’, zegt ze. ‘Toch accepteren we dat deze mensen werken onder omstandigheden die we zelf nooit zouden accepteren. En als dan tijdens de pandemie blijkt dat arbeidsmigranten hutjemutje worden gehuisvest, is er toch weer verontwaardiging. Niet uit medeleven met hen, maar voor onszelf – uit angst voor de verspreiding van covid.’

Conny Rijken doet sinds 1998 onderzoek naar mensenhandel. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De hoogleraar van de Universiteit van Tilburg kan zich er boos over maken. Al sinds 1998 doet ze onderzoek naar de verschillende vormen van mensenhandel – waaronder seksuele, criminele en arbeidsuitbuiting – en ziet dat er weinig is veranderd. Sterker nog: het aantal meldingen dat leidt tot een veroordeling neemt sinds 2016 af. ‘Ik dacht: ik kan weer een onderzoek doen, maar het is misschien beter om de kennis die ik heb vergaard mee te nemen naar een plek waar ik directere impact heb.’

Die plek heeft ze sinds vorige maand gevonden als Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De komende vier jaar zal Rijken advies geven over de aanpak van mensenhandel, waarvan jaarlijks zo’n vijfduizend mensen (vooral migranten) slachtoffer worden. Na haar eerste maand heeft ze alvast één advies paraat voor het kabinet: ‘Maak gedurfdere keuzes.’

Wat bedoelt u daarmee?

‘Zoals je geen goederen op de markt mag brengen die niet voldoen aan basiseisen, zo moet je ook eisen stellen aan de arbeid die wordt geleverd. Ik heb nu het gevoel dat het economische belang prevaleert boven dat van mensen. Kijk bijvoorbeeld naar de misstanden bij PostNL en het verschil tussen hoe Nederland en België daarmee omgaan. Het is hetzelfde bedrijf, met dezelfde arbeidsconstructie, maar in België zat de ceo in de gevangenis op verdenking van mensenhandel, terwijl hier werd geklapt voor de mooie winstcijfers. Dat is een politieke keuze.’

Het kabinet kwam deze zomer wel met maatregelen tegen arbeidsuitbuiting, zoals een certificeringsplicht voor uitzendbureaus.

‘Dat is mooi, maar dan moeten we ook toezicht plaatsen op de naleving ervan. Als je hoort dat bij de bagageafhandelaars op Schiphol twaalf jaar lang geen controle is geweest, dan is duidelijk dat zelfregulering niet werkt. Er moet strikter worden gehandhaafd en bij een overtreding stevig beboet. In de jaren negentig hadden we een vergunningenstelsel, dat is een dwingender kader.’

De arbeidsinspectie pleitte eerder voor een beperking van arbeidsmigratie. Sluit u zich bij die oproep aan?

‘Dat zou niet mijn insteek zijn. We hebben deze arbeidsmigranten nodig en moeten dus inzetten op een fatsoenlijke behandeling.’

Naast arbeidsmigranten hadden we afgelopen maanden ook te maken met de instroom van Oekraïense vluchtelingen. Hoe kijkt u daarnaar?

‘We weten uit onderzoek dat mensen op de vlucht grenzen verleggen. Als je huis en haard hebt verlaten en niets hebt dan je lijf, twee tassen en drie kinderen, dan moet je iets doen om te overleven: tegen een hongerloon werken of seksuele dienstverlening aanbieden voor onderdak of eten. Survival sex, heet dat.

‘We weten dat we veel dingen niet zien. De huisvesting door particulieren vind ik een verhoogd risico. Tussen de goede bedoelingen zitten ook mensen met minder goede bedoelingen. Het is belangrijk dat er in voorlichting aan vluchtelingen aandacht is voor mensenhandelrisico’s tijdens de vlucht, en als ze hier aankomen en aan het werk gaan. Daarnaast moet er een screening van particuliere opvang plaatsvinden.’

Hoe voorkomt u dat uw adviezen straks in een diepe la verdwijnen?

‘Ik heb deze functie om de stem van de slachtoffers te laten horen. Zij zijn mijn drijfveren. Dus ik ga aanhoudend zijn en laat niet zomaar los.’