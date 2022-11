Rapporteur Europees Parlement: EU kijkt weg bij misbruik spyware in eigen kring

Rapporteur Sophie in ‘t Veld tijdens de presentatie van het tussenrapport. Beeld ANP / EPA

De afgelopen jaren volgden de schandalen rond spionagesoftware elkaar snel op. In verschillende EU-landen bleken massaal telefoons van onder meer journalisten, advocaten en politiek activisten besmet met de Israëlische spyware Pegasus. Dit vormt een serieus gevaar voor de democratie in Europa, maar EU-instanties weigeren het aan te pakken, concludeert D66-Europarlementariër In ‘t Veld.

Namens het Europees Parlement leidt ze een commissie die de spywareschandalen onderzoekt. Dat onderzoek is gemankeerd door een gebrek aan medewerking van de lidstaten, zegt ze. De commissie moet zich tot nu toe baseren op openbaar beschikbare informatie, zoals onderzoek van journalisten en ngo’s, evenals eigen hoorzittingen en werkbezoeken. Mensen onder ede verhoren is er niet bij: die bevoegdheid heeft het parlement niet.

Puzzel niet compleet, beeld wel helder

Desondanks is er volgens haar genoeg bewijs om te zien dat Europa een probleem heeft met spyware. ‘De puzzel is niet compleet, maar het beeld is denk ik helder’, zei ze tijdens de persconferentie. Volgens haar is het duidelijk dat Hongarije en Polen systematisch spyware misbruiken om journalisten, activisten en andere potentiële lastpakken onder de duim te houden.

In Polen zijn bijvoorbeeld meerdere oppositieleden gehackt, onder wie oppositieleider Krzysztof Brejza, die 33 keer is aangevallen met spyware in 2019. Volgens hem zijn berichten die tijdens de verkiezingen van dat jaar werden ingezet tijdens een lastercampagne gestolen. En op een lijst met telefoonnummers die potentieel doelwit waren voor spyware-aanvallen, in handen van non-profitorganisatie Forbidden Stories en Amnesty International, stonden zo’n driehonderd Hongaren. Bij nader onderzoek bleek onder meer de onafhankelijke journalist Szabolcs Panyi zeven maanden lang gehackt te zijn geweest in 2019.

Ook elders lijkt er volgens In ‘t Veld sprake van misbruik. Zoals in Griekenland, waar de krant Documento afgelopen weekend nog een lijst onthulde met 33 Grieken, onder wie enkele kabinetsleden en prominente oppositieleden, op wier telefoons sporen van spionagesoftware Predator zijn aangetroffen. Dit komt bovenop enkele eerdere schandalen: zo diende de Europese Parlementariër Nikos Androulakis deze zomer een klacht in over spionagesoftware op zijn telefoon. De Griekse premier ontkent betrokkenheid, het hooggerechtshof van het land heeft een onderzoek ingesteld.

Catalaanse politici

Dan is er nog Spanje, waar de situatie ‘gevoelig’ ligt, zei In ‘t Veld tijdens de persconferentie. Onderzoekers van Citizen Lab, onderdeel van de Universiteit van Toronto, troffen er begin dit jaar sporen van Pegasus aan op zeker 63 telefoons. Het ging onder meer om Catalaanse politici, advocaten en journalisten, evenals familieleden. Catalonië probeerde zichzelf in 2017 na een referendum onafhankelijk te verklaren. De Spaanse regering geeft geen openheid, maar ontsloeg na de onthullingen wel het hoofd van zijn nationale inlichtingendienst.

Volgens het rapport maken vrijwel alle landen in de EU gebruik van spionagesoftware. Zelfs over legitiem gebruik, zoals het in de gaten houden van potentiële terroristen, zwijgen ze liever. In juni onthulde de Volkskrant dat ook de AIVD gebruik maakt van het zo vaak misbruikte Pegasus. De Nederlandse regering weigerde toen te reageren.

De Europese Commissie perkt techbedrijven in om privacy van gebruikers te beschermen en desinformatie aan te pakken, maar kijkt de andere kant op als het gaat om misbruik van spyware door Europese regeringen, aldus In ‘t Veld. ‘Dit is geen nationaal schandaal, maar juist een Europees schandaal.’ Het onderdrukken van oppositieleden kan verkiezingen beïnvloeden en ook Europese parlementariërs zijn doelwit, zei ze. In haar ogen doet Brussel spionagesoftware te gemakkelijk af als nationale aangelegenheid en ontbreekt het aan Europees toezicht.

Het eindrapport moet volgend jaar klaar zijn. Het is sterk de vraag of de conclusies daarin net zo hard zullen zijn. Het onderwerp ligt politiek extreem gevoelig en leden van de commissie waar In ‘t Veld voor werkt mogen nu wijzigingen indienen. Niet voor niets benadrukte de voorzitter van deze commissie kort na de persconferentie dat de bevindingen uit het tussenrapport nog niet de eindconclusies namens het hele Europees Parlement zijn.