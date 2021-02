Rapport pleit partijstrateeg vrij van seksuele intimidatie binnen D66, interne cultuur roept vragen op

Demissionair minister Sigrid Kaag staat de pers te woord, voorafgaand aan een bespreking over de toeslagenaffaire. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

D66 vroeg Bing in december het onderzoek uit te voeren naar aanleiding van een anonieme brief, waarin verhaald werd over grensoverschrijdend gedrag in de partij. De briefschrijver zou persoonlijk te maken hebben gehad met intimidatie door de invloedrijke partijstrateeg, die ook voorzitter was van de talentencommissie van D66.

De briefschrijver zou door de partijadviseur zijn lastiggevallen nadat ze niet op zijn avances was ingegaan. Die beschuldigingen heeft Bing niet kunnen staven. Het niet meewerken van de briefschrijver aan het onderzoek, ondanks openbare verzoeken daartoe, was volgens Bing een sta-in-de-weg.

Wel politie, geen aangifte

De zwaarste beschuldiging aan het adres van de partijstrateeg betrof een incident uit 2016. Volgens de briefschrijver zou de man destijds de vrouwelijke directeur van het D66-partijkantoor hebben gestalkt en haar zelfs hebben vastgehouden op een kamer. Het bewijs daarvoor ontbreekt, schrijft Bing. ‘Er is wel sprake geweest van gesprekken met de politie, waaronder één gesprek met betrokkene, vanwege het zoeken van contact door betrokkene met de medewerker.’ Meer details biedt het rapport niet, volgens Bing om de privacy van de betrokken personen niet verder aan te tasten.

Van het incident is geen aangifte gedaan en de politie heeft ook zelf geen onderzoek ingesteld, aldus Bing. De ‘partijtop’ (onvermeld blijft om welke personen het ging) zou wel gesprekken hebben gevoerd met de beschuldigde adviseur. Ook was een deel van het partijbestuur op de hoogte van de kwestie. Over de afhandeling van de zaak bestaat ‘onduidelijkheid en deels onvrede’, schrijft Bing, maar bij wie en waarom vermeldt het rapport niet – volgens de onderzoekers opnieuw uit privacyoverwegingen.

De onderzoekers ontvingen geen andere klachten over het gedrag van de D66-strateeg. Bing concludeert daarom dat ‘geen situaties van seksuele intimidatie en machtsmisbruik’ door de beschuldigde zijn gebleken.

‘Melders willen geen onderzoek’

Het bureau kreeg tijdens het onderzoek meer meldingen binnen van D66'ers die naar eigen zeggen onveilige momenten hadden meegemaakt in de partij. Negen van die meldingen, waarvan vier uit de periode 2018-2019, hadden betrekking op de onderlinge omgang tussen D66'ers met een hoge functie en jonge vrouwen en mannen. Bijna alle melders wilden volgens Bing dat hun zaak niet verder werd uitgezocht, soms uit angst voor de gevolgen voor henzelf en hun loopbaan. De klachten zijn daarom niet te verifiëren, schrijven de onderzoekers.

Wel stijgt uit de interviews een beeld op van een partij waarin op congressen, borrels en andere bijeenkomsten onderling wordt geflirt. Volgens Bing zijn het ‘met name bepaalde mannen’ die op (jonge) vrouwen afstappen. Daaruit ontstaan ‘seksuele en/of buitenechtelijke relaties’. De klachten van melders varieerden van ongewenste Whatsappberichten en het maken van ongepaste opmerkingen tot het – in één geval – herhaaldelijk vragen om seksueel contact. De jonge partijleden durfden niet in alle gevallen nee te zeggen.

Volgens Bing meldden zich ook partijleden die zich om een andere reden onveilig voelden, bijvoorbeeld als gevolg van een politiek of onderling conflict. Zeker negen (ex-)D66’ers vinden dat het partijbestuur te weinig met hun klacht heeft gedaan. Van hen vinden er drie dat de door hen beschuldigde personen te lang posities in en namens D66 hebben kunnen bekleden.

Bing adviseert D66 om specifiek beleid te ontwikkelen voor het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Ook zou de partij een klachtenregeling moeten opstellen voor de afhandeling van een melding, en zorgen voor een onafhankelijk en deskundig meldpunt in de partij.

‘Trekken ons conclusies zeer aan’

Uit het rapport ‘blijkt voor mij nergens dat in onze vereniging sprake is van een structureel onveilige omgeving’, schrijft D66-partijleider Sigrid Kaag in een verklaring. ‘Zo ken ik onze partij ook niet.’ Dat Bing concludeert dat in het verleden bij meldingen ‘niet de veilige omgeving is geboden’, trekt het D66-bestuur zich desondanks ‘zeer aan’, zegt voorzitter Anne-Marie Spierings.

D66 neemt de aanbevelingen van Bing onverkort over. De partij stelt voormalig D66-minister Winnie Sorgdrager aan als voorzitter van het ‘Team Verantwoord Gedrag’, dat de nieuwe richtlijnen en klachtenregeling moet gaan opstellen.