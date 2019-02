Rapport: pesterijen, racisme, seksisme en vernedering bij Amnesty International

Activisten van Amnesty International voeren actie in Turkije. Beeld AFP

Dit blijkt uit een vernietigend onderzoek onder zo’n vijfhonderd medewerkers van het internationale secretariaat van Amnesty. Zij spreken van een ‘giftige’ werkomgeving waar chefs zich schuldig maken aan het vernederen en pesten van het personeel en waar strafmaatregelen schering en inslag zijn.

‘Gezien het doel van Amnesty, het beschermen en bevorderen van mensenrechten, was het aantal klachten over pesterijtjes, racisme en seksisme verontrustend’, aldus de onderzoekers van organisatieconsultant Konterra. Zij wijzen erop dat de mensenrechtengroep snel schoon schip moet maken.

‘Regeringen en andere tegenstanders van Amnesty zullen de berichten over organisatorische problemen en bewijzen van nepotisme en hypocrisie gebruiken om het werk van Amnesty te ondermijnen', benadrukken ze. ‘Dit kan de missie van de organisatie in gevaar brengen.’

Aanleiding voor het onderzoek, waartoe Amnesty zelf opdracht gaf, waren twee zelfmoorden vorig jaar van medewerkers. Een van hen was de 65-jarige Gaëtan Mootoo, een medewerker die ruim dertig jaar bij de mensenrechtengroep werkte. Hij pleegde zelfmoord in het kantoor in Parijs. Mootoo liet een brief achter waarin hij schreef dat de problemen op het werk een belangrijke rol speelden bij zijn besluit om zichzelf van het leven te beroven.

Angry @amnesty staff are demanding the organisation investigates the suicide of Gaetan Mootoo “with the same honesty and integrity it demands from governments all over the world”. https://t.co/P7EiJzFDxE Sean O'Neill

Angst voor strafmaatregelen

Ruim een maand later pleegde een 28-jarige stagiair thuis in Londen zelfmoord. Hoewel een onderzoek geen bewijzen vond dat problemen op haar werk een rol hadden gespeeld, gaf de familie Amnesty deels de schuld voor haar dood.

De onderzoekers van organisatieconsultant Konterra schetsen het beeld van een organisatie waar de leiding zich nauwelijks bekommert om het welbevinden van de werknemers. Een fors deel van het personeel, 39 procent, zegt geestelijke en lichamelijke problemen te hebben gekregen vanwege hun werk bij Amnesty. Een op de zes medewerkers noemt als reden voor hun grote stress dat zij hun mening niet kunnen geven uit angst voor strafmaatregelen door chefs.

‘Er waren talrijke meldingen van machtsmisbruik, discriminatie en andere vormen van oneerlijke behandeling’, aldus het rapport, ‘meldingen van leidinggevenden die medewerkers kleineren in vergaderingen of die vernederende en bedreigende opmerkingen maken. Zoals ‘je stelt niks voor’ of ‘je moet ontslag nemen en als je toch blijft, zal je leven een lijdensweg worden’. Pesterijtjes en publieke vernedering worden volgens sommigen regelmatig gebruikt door het management.’ ‘Wie uit de groep stapte, werd in het openbaar vernederd’, vertelt hij.

De onderzoekers waarschuwen dat de geloofwaardigheid van Amnesty op het spel staat als het de misstanden onder het personeel niet te lijf te gaat. Beeld REUTERS

Onder het tapijt

Een vrouwelijke medewerker zegt dat bij Amnesty alle misstanden het liefst onder het tapijt werden geveegd. Zij meldt dat ze samen met andere vrouwen verbaal werd geïntimideerd door haar chef maar dat niet werd ingegrepen.

‘Niemand zei er iets van’, zegt ze. ‘Twee collega’s wilden niet dat het naar buiten kwam omdat ze op het werk niet met de gevolgen geconfronteerd wilden worden. Zij hadden er ook geen geloof in dat de organisatie ze zou steunen als het eenmaal bekend werd.’

Amnesty heeft beterschap beloofd. ‘Het rapport schetst een somber beeld', aldus secretaris-generaal Kumi Naidoo in een verklaring. ‘Het is zorgwekkend om te lezen dat onze werknemers praten over een cultuur waar discriminatie, pesterijen en machtsmisbruik oogluikend werden toegestaan. Wij hebben er oprecht spijt van.'