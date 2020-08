Rapport over geestelijke en fysieke mishandeling (ex-)turnsters mocht niet naar buiten

Turntalent Stasja Köhler en haar coach Gerrit Beltman tijdens turngala VSB Dutch Open in de Haagse Houtrusthallen. Beeld Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Oud-voorzitter Jos Geukers, die zich jarenlang inzette voor de grote schoonmaak in het vrouwenturnen, zegt zich het rapport ‘vaag’ te kunnen herinneren. ‘Ik weet bij god niet meer wat er in stond. Ik was druk met de financiële problemen van de KNGU.’

De buitenwereld kreeg niets mee van de gebundelde misstanden, conclusies en oplossingen. Er was geen openbare presentatie, wel twee bijeenkomsten voor genodigden, in een hotel in Bunnik in november 2014 en in januari 2015. Zelfs de inner circle van het turnen was lang onwetend. ‘Het was geheim’, aldus een toptrainer die het 55 pagina’s tellende document slechts ‘via via’ wist te bemachtigen.

Alle vaststellingen van het onderzoek door het drietal prof Annelies Knoppers (Universiteit Utrecht), Froukje Smits (Hogeschool Utrecht) en Frank Jacobs (Haagse Hogeschool) passen naadloos bij de sinds een dikke week uitgebarsten wolk van misstanden. Er is bewijs te over voor de verziekte verhouding tussen jonge turnsters en coaches uit een oudere, hardere traditie. In totaal werden door de drie onderzoekers 36 personen geïnterviewd: veertien turnsters (van nu en toen), twaalf ouders, vijf coaches en vijf bestuurders (bond en club). Hun citaten werden geanonimiseerd.

Schokkende artikelen

Het onderzoek gebeurde in opdracht van de gymnastiekunie KNGU en Veilig Sportklimaat (VSK). Het was een reactie na de publicatie van een reeks schokkende artikelen in het sportblad Helden (uit 2011) en het in 2013 uitgebrachte boek Onvrije Oefening van de turnsters Simone Heitinga en Stasja Köhler, over het onzindelijke gedrag van hun coach Gerrit Beltman.

Toen het rapport er lag, kregen de onderzoekers te horen dat het document niet vrijgegeven mocht worden. Smits: ‘Omdat we dat niet rechtvaardig vonden naar de respondenten die ons geholpen (..), hebben we onze respondenten aangeboden om gesprekken te voeren om te vertellen wat we geconcludeerd hadden en uitleg te geven. We hebben deze respondenten op de universiteit ontvangen en zijn bij mensen thuis geweest.’

Vervolgens bleek dat het toch hier en daar gedeeld werd. Een ondervraagde turnster reageerde: ‘Ik heb het onderzoeksrapport van de KNGU ontvangen van Jos Geukers en ben heel blij dat ik het heb mogen lezen. De herkenning en erkenning voelen als een bevrijding (en ook een beetje emotioneel). Ik heb zo lang geworsteld met die verwarrende tijd en het (her)vinden van mezelf en zelfbeeld. Nu begrijp ik nog beter waarom en is de punt gezet. Het is duidelijk.

Technisch directeur Mark Meijer, voorzitter Monique Kempff en directeur Marieke van der Plas tijdens een persbijeenkomst van de KNGU. Beeld BSR Agency

Verwerking voor (ex)turnsters

‘De KNGU heeft hier, naar mijn idee, een waardevol rapport met duidelijke resultaten en aanbevelingen in handen en ik hoop ook echt dat ze er iets goeds mee doen. Ik kan alleen maar zeggen dat er volledige herkenning is en dat het lezen bij kan dragen aan bewustwording en verwerking voor (ex)turnsters met dezelfde ervaringen.’

Dit jaar werd met de nieuwe directeur van de KNGU, de Marieke van der Plas, nog eens contact gezocht. Zij wil haar sport meer pedagogisch inrichten. Een aanbod van Smits cs om de bevindingen uit 2013 en ’14 nog eens toe te lichten leidde niet tot een afspraak. Een nieuw verzoek voor een gesprek is nu wel gewaardeerd. Van der Plas en pedagogisch regisseur Marit Gijsbers spreken eind deze maand met Smits, Knoppers en Jacobs. De bond zegt nu de bevindingen van het rapport alsnog te willen gebruiken.