Rapport over financiële wanorde bij Mayday blijft nog altijd geheim

Leden van de hulporganisatie White Helmets redden kinderen in Aleppo. Beeld Reuters

Mayday Rescue was jarenlang de Nederlandse miljoenenstichting achter de reddingswerkers van de Witte Helmen in Syrië. Acht donorlanden – waaronder Groot-Brittannië, Duitsland en de VS – gaven bij elkaar rond de 100 miljoen euro subsidie aan Mayday.

Het ministerie stelt dat openbaarmaking van het accountantsrapport het ‘goed functioneren van de staat’ kan beschadigen. Ook zou het vrijgeven van het onderzoek de diplomatieke betrekkingen van Nederland in gevaar brengen. Volgens Buitenlandse Zaken hebben andere betrokken landen ‘expliciet aangegeven’ dat het vrijgeven van het onderzoek de relaties met Nederland kan schaden.

Val van appartement

De oprichter van stichting Mayday Rescue, de Britse James le Mesurier, overleed in november 2019 na een val vanaf zijn appartement in Istanbul, Turkije. Kort voor zijn dood schreef Le Mesurier in een brief aan betrokken donorlanden dat er sprake was van financiële misstanden bij stichting Mayday, waaronder fraude met 50 duizend dollar. Later stelden andere betrokkenen bij Mayday dat van fraude nooit sprake was geweest. Over de financiële ondergang van Mayday Rescue is nog steeds veel onduidelijk.

Na de dood van Le Mesurier deed de Nederlandse afdeling van het accountantskantoor Grant Thornton een onderzoek naar Mayday. Tot nu toe is daarvan alleen de samenvatting bekend geworden. Volgens deze samenvatting, die negen alinea’s beslaat, hebben de onderzoekers geen bewijs gevonden voor fraude. De door Le Mesurier beschreven malversatie met 50 duizend dollar berustte volgens de accountants op een ‘misverstand’.

De accountants stellen echter dat de boekhouding en het interne toezicht bij Mayday vergaand tekortschoot. Grote contante betalingen bleken niet in de administratie vastgelegd. Over verschillende transacties was alleen ‘mondeling’ en ‘via WhatsApp’ gecommuniceerd. Achteraf bleek het onmogelijk om te achterhalen hoeveel er precies was betaald. De accountants wijzen erop dat hun onderzoek en bevindingen beperkingen kennen door een ‘gebrek aan informatie’.

Geheim rapport

De laatste bestuurder van Mayday, Cor Vrieswijk, die aantrad na de dood van Le Mesurier, benadrukte in tal van media, van de Volkskrant tot de BBC en Der Spiegel, dat de problemen bij de stichting meevielen. Ter onderbouwing verwees hij naar de samenvatting van het Grant Thornton-rapport. Hij stelt dat hij nu niet meer bij Mayday betrokken is en wil daarom niet reageren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot na kennisneming van het rapport van Grant Thornton om een laatste subsidie van 57 duizend euro niet meer uit te betalen. Het ministerie heeft openbaarmaking van het accountantsrapport altijd geweigerd.

Om het rapport toch in zijn geheel te verkrijgen, verzocht de Volkskrant in november 2020 om publicatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), inmiddels de Wet open overheid (Woo). Toen het ministerie dat weigerde, ging de krant in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Die nam kennis van het geheime rapport en oordeelde in juli 2022 dat ‘delen hiervan wel openbaar gemaakt hadden kunnen worden’. Buitenlandse Zaken moest binnen zes weken een nieuw besluit nemen.

Diplomatieke betrekkingen

Het ministerie ging niet in hoger beroep, maar legde de uitspraak van de rechter vervolgens tien maanden lang naast zich neer. Pas toen een andere rechter een dwangsom oplegde die kon oplopen tot 15 duizend euro, ontving de Volkskrant onlangs alsnog bericht uit Den Haag. Het ministerie houdt het inmiddels drie jaar oude accountantsrapport opnieuw integraal geheim.

Buitenlandse Zaken vreest niet alleen dat openbaarmaking van het accountantsrapport het functioneren van de staat en de Nederlandse diplomatieke betrekkingen kan schaden. Het ministerie weegt ook mee dat de toenmalige advocaat van Mayday Rescue en het accountantskantoor zelf niet willen dat het rapport openbaar wordt gemaakt. De Volkskrant gaat opnieuw tegen het besluit van het ministerie in beroep.

Mayday Rescue is sinds 2020 failliet. De curator stelt in een recent verslag dat de boekhouding ‘rommelig’ was en wijst op hoge ‘(overhead)kosten’ van de stichting. Met andere woorden: een deel van het subsidiegeld kwam niet terecht bij de Witte Helmen. De curator benadrukt dat fraude niet is vastgesteld en verwijst daarvoor naar het geheime accountantsrapport.