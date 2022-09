Rapport: NS niet goed voorbereid op grote landelijke storing

Reizigers op station Den Haag Centraal op 3 april. De NS riep reizigers op hun treinreis uit te stellen in verband met een technische storing. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Rond 9.30 uur op zondag 3 april vond er een storing plaats bij de NS, waardoor de vervoerder geen zicht meer had op waar treinen zich precies bevonden. Toen zich vlak voor 12.00 uur een bovenleidingbreuk voordeed bij Hoofddorp, werd het risico op chaos op het spoor volgens de NS te groot en besloot het bedrijf het treinverkeer beheerst stil te leggen. Pas de volgende ochtend kon de NS de dienstregeling hervatten.

De storing had grote gevolgen voor reizigers door heel Nederland. De NS vroeg het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) daarom om onderzoek te doen naar de besluitvorming op 3 april. De onderzoekers concluderen dat het handelen van de NS op de dag zelf grotendeels te verantwoorden is, maar dat de organisatie slecht voorbereid is op een dergelijke calamiteit.

Volgens de onderzoekers was het gezien de situatie ‘onvermijdelijk’ om het treinverkeer beheerst stil te leggen. Ook het besluit om geen vervangend busverkeer in te zetten is volgens de onderzoekers begrijpelijk, omdat er niet genoeg chauffeurs en bussen voorhanden waren om een landelijke storing op te vangen.

Leren van de storing

Toch zijn er volgens het COT ook belangrijke lessen te trekken uit de storing. Zo lag er bij de NS geen plan in de la voor een landelijke storing van dit formaat. Voor andere calamiteiten, zoals slecht weer of een cyberaanval, zijn er wel zulke plannen. Als zo’n plan er was geweest, had de NS mogelijk enkele pendeldiensten kunnen uitvoeren met een klein aantal treinen.

Ook werd er binnen de NS niet snel genoeg opgeschaald, en is men uit gegaan van een te rooskleurig beeld van hoe de storing zich zou ontwikkelen. NS-medewerkers gingen er vanuit dat de storing snel opgelost zou zijn, en dat het treinverkeer dan snel hervat zou kunnen worden. Maar in de loop van de dag kwamen meer problemen aan het licht, waardoor het moment waarop er weer treinen zouden rijden telkens werd uitgesteld.

Uiteindelijk koos de NS ervoor om niet op kleine schaal treinen in te zetten op zondag. Daarmee zou namelijk de hervatting van de dienstregeling op maandagochtend in gevaar zijn gekomen. De vervoerder gaf betrouwbaarheid en voorspelbaarheid dus voorrang boven het thuisbrengen van reizigers. De onderzoekers spreken zich niet uit over de wenselijkheid van dat besluit, maar stellen wel dat die prioritering veel reizigers teleurstelde en dus onderwerp van gesprek moet zijn.

Het COT raadt de NS aan om meer scenario’s voor te bereiden waarop het terug kan vallen bij grote storingen, en sneller op te schalen. Ook besluiten over bijvoorbeeld compensatie voor reizigers zouden voorbereid kunnen worden, zodat NS-medewerkers die op de dag zelf al aan de reizigers mee kunnen delen.

De NS zegt in een verklaring alle aanbevelingen over te zullen nemen. Waarnemend president-directeur Bert Groenewegen geeft toe dat de NS ‘een slechte beurt’ heeft gemaakt bij de reizigers, en belooft dat zijn organisatie zal leren van de storing, om herhaling te voorkomen.