Rapport Human Rights Watch: Israël is apartheidsstaat en vervolgt Palestijnen

De studie toont volgens Human Rights Watch aan dat de Israëlische autoriteiten misdaden tegen de menselijkheid begaan. Beeld REUTERS

De organisatie heeft zowel naar de situatie in Israël gekeken, als naar de Westelijke Jordaanoever en Gaza. En het maakt volgens HRW nogal wat uit of je als Joodse Israëliër of als Palestijn in dit gebied bent geboren. Iemand die in een Joodse nederzetting op de Westelijke Jordaanoever woont, kan bijvoorbeeld elk moment in de auto springen en naar Jeruzalem rijden. Iemand uit een Palestijns dorp kan daar alleen met een vergunning naartoe, die niet gemakkelijk wordt afgegeven. En dan nog voert de weg langs tijdrovende en vernederende controleposten. Als deze twee mensen op dezelfde plek een misdaad plegen, zal de Joodse Israëliër worden berecht door een civiele rechtbank, terwijl de Palestijn voor een militaire rechter moet verschijnen.

Het zijn maar twee voorbeelden uit het 213 pagina’s tellende rapport waarmee de HRW wil aantonen dat ‘de Israëlische regering bewust beleid voert om de heerschappij van Joodse Israëliërs over Palestijnen te handhaven, en hoe de rechten van Palestijnen in de bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, ernstig worden geschonden’. Er is vaak gewaarschuwd voor apartheid in Israël, maar deze studie ‘toont dat de Israëlische autoriteiten al over de drempel zijn, en misdaden tegen de menselijkheid begaan’, aldus Kenneth Roth, de directeur van Human Rights Watch.

Slachtoffer

Ook de 2,1 miljoen inwoners van Gaza, dat helemaal niet door Israël wordt bestuurd, zijn volgens de organisatie slachtoffer van het apartheidsregime. Zij mogen Gaza namelijk niet verlaten van Israël (enkele uitzonderingen daargelaten), en mogen niet op een andere plek in de bezette gebieden wonen.

Op de Westelijke Jordaanoever heeft de Palestijnse Autoriteit gezag over zaken als onderwijs, gezondheidszorg en andere civiele kwesties. Maar Israël voert het primaire gezag over dit gebied en heeft bijvoorbeeld controle over de grenzen, veiligheidskwesties, het gebruik van het luchtruim, en het verkeer van goederen en personen.

‘In heel Israël en de bezette gebieden, proberen de autoriteiten het beschikbare land voor Joodse gemeenschappen te maximaliseren, en worden Palestijnen geconcentreerd in dichtbevolkte centra’, schrijft HRW. Jeruzalem wordt als voorbeeld genoemd in de studie. Plannen voor deze gemeente, zowel voor West-Jeruzalem als het bezette oostelijke deel van de stad, hebben als doel om ‘een solide Joodse meerderheid’ te behouden en ‘specificeren zelfs de demografische verhoudingen’ die volgens de autoriteiten in stand moeten blijven.

Activisten

Het is niet de eerste keer dat Israël van apartheid wordt beschuldigd. Pro-Palestijnse activisten gebruiken de term al jaren, en toen premier Benjamin Netanyahu vorig jaar aankondigde een deel van de Westelijke Jordaanoever te gaan annexeren, waarschuwden VN-experts dat Israël daardoor een apartheidsstaat dreigde te worden. Begin dit jaar stelde de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem dat het al zo ver was.

Israël reageert bij dergelijke beschuldiging altijd als door een wesp gestoken. Bezetting, zeker, maar apartheid absoluut niet, luidt het mantra. ‘Israël is een sterke en bruisende democratie die volledige rechten geeft aan alle burgers, ongeacht religie, ras of gender’, schreef het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in januari in een reactie op het rapport van B’Tselem.