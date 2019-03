Rapport: honderden kinderen van terreur beschuldigd en vastgezet in Irak

Het vastzetten, ondervragen en veroordelen van kinderen is volgens HRW tegen internationaal recht. Kinderen die door gewapende groeperingen worden geronseld, worden gezien als slachtoffer en moeten worden geholpen bij terugkeer in de maatschappij, aldus de organisatie, die sprak met tientallen kinderen die in Irak hebben vastgezeten.

In een 53 pagina’s tellend rapport concludeert HRW dat de kinderen vaak worden veroordeeld in snelle en dubieuze processen, nadat er een bekentenis is afgedwongen over hun deelname aan IS-gerelateerde activiteiten. De organisatie schat dat Iraakse en Koerdische autoriteiten eind vorig jaar ongeveer 1.500 kinderen in gevangenissen hadden vastgezet vanwege deelname aan IS-terreur.

Tijdens hun gevangenschap is er geen adequate medische zorg, geen of weinig scholing, hebben de minderjarigen geen of weinig contact met hun familie en zou mishandeling regelmatig voorkomen. Volgens HRW creëren deze omstandigheden ‘levenslange negatieve gevolgen’ voor veel van deze kinderen.