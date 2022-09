Rapport Deloitte zet Sywert-zaak opnieuw op politieke agenda

Sywert van Lienden verlaat in juni de rechtbank , gevolgd door zijn kompaan Camille van Gestel. Beeld Elisa Maenhout

Een gewone order is de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden nooit geweest. Het verzet binnen het ministerie en inkooporganisatie LCH was fel, maar de top van VWS drukte door. Een negatief advies werd op de valreep overruled door het departement.

De vraag die Deloitte moet beantwoorden: waarom? Zeker is dat er bij de VWS-top grote irritatie bestond over de ‘massieve kritiek’ van twitteraar Van Lienden op de volgens hem rammelende overheidsaanpak. Daarnaast was er bezorgdheid dat Hulptroepen Alliantie zou gaan concurreren met de eigen inkooporganisatie LCH. Om Van Lienden milder te stemmen, ging het ministerie met hem ‘knuffelen’.

VWS-minister Hugo de Jonge speelde daarbij een belangrijke rol, onthulde de Volkskrant eerder al. De CDA-bewindsman, die een jaar lang suggereerde dat hij geen enkele bemoeienis had gehad met de deal, zette twee topambtenaren ertoe aan om te gaan praten met Van Lienden. Als het rapport van Deloitte vrijdag aantoont dat zijn rol nog groter was dan tot dusver bekend is, kan De Jonge zelfs in de politieke problemen komen.

Omtzigt

Zeker is ook dat de naam van Pieter Omtzigt geregeld zal vallen in het rapport. De toenmalige CDA’er steunde Van Lienden, die met hem in de CDA-programmacommissie zat, volop bij diens pogingen om mondkapjes naar Nederland te halen. Hij schreef mee aan teksten van Hulptroepen Alliantie, bracht een aanbieding naar premier Mark Rutte, en Van Lienden benaderde hem zelfs voor een bestuursfunctie bij de stichting. Omtzigt zal het rapport waarschijnlijk met weinig plezier lezen, maar vast staat wel dat hij niet wist dat Van Lienden heimelijk miljoenen verdiende aan de mondkapjes.

Dat leidt meteen tot een andere belangrijke vraag in het Deloitte-rapport: wie wist er wél dat alle winst van de deal – uiteindelijk ruim 28 miljoen euro – volledig naar Van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel zou gaan? Een goed antwoord bestaat er niet voor VWS. Als het ministerie wist dat de drie mannen volledig voor eigen gewin gingen, heeft het ministerie mogelijk meegewerkt aan de benadeling van de charitatieve stichting Hulptroepen Alliantie. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de mannen geld van de stichting verduisterd door grote orders door te sluizen naar hun net opgerichte bv Relief Goods Alliance (RGA). Als de VWS-kopstukken níét wisten dat alle winst naar het trio zou gaan, is er zonder goede financiële controle 100,8 miljoen betaald voor mondkapjes die amper gebruikt zouden worden en zelfs deels werden afgekeurd.

Een verzachtende omstandigheid voor de verantwoordelijke VWS-kopstukken staat er wel in het rapport. Volgens ingewijden zal Deloitte aantonen dat Van Lienden en zijn compagnons in hun uitingen voortdurend onduidelijk waren over hun rol. Ze factureerden via de commerciële bv RGA, maar bleven zich presenteren als voormannen van de non-profitclub Hulptroepen Alliantie.

Belastende passages

Deloitte heeft daarbij belastende passages opgenomen uit een transcript van een opgenomen vergadering. Daaruit komt naar voren dat Van Lienden en zijn partners bewust verwarring zaaiden over wie ze vertegenwoordigden: de non-profit of hun eigen bv. Zo merkte Van Gestel volgens het transcript op dat de naam van het dan nog op te richten bv Relief Goods Alliance wel heel erg leek op Hulptroepen Alliantie. Damme antwoordt daarop: ‘Dat is precies de bedoeling.’

Een derde vraag die nog op tafel ligt: waarom heeft VWS niet ingegrepen toen Van Lienden zich richting de buitenwereld ten onrechte bleef voordoen als weldoener? Doordat VWS zweeg over de commerciële deal met hem, bleven partners en medewerkers van Hulptroepen Alliantie in de veronderstelling leven dat ze alleen met een non-profit-initiatief van doen hadden.

Pas na een publicatie van de Volkskrant in mei 2021 kwamen ze erachter dat er ook nog een geheime commerciële operatie was opgetuigd.