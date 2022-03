Rapport: Belastingdienst controleerde aan ‘de poort’ op persoonlijke kenmerken als ‘buitenlandse komaf’

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire vragen aandacht voor het feit dat de fouten die zijn gemaakt door de Belastingdienst in veel gevallen nog niet zijn rechtgezet. Beeld ANP

PricewaterhouseCoopers (PwC) deed in opdracht van het ministerie van Financiën onderzoek naar registraties in de omstreden en onwettige fraudesignaleringsvoorziening (FSV). Mensen konden op deze ‘zwarte lijst’ van FVS-registraties terechtkomen als zij werden verdacht van belastingfraude.

Aan ‘de poort’ worden van de in totaal 12 miljoen belastingaangiftes per jaar duizenden aangiftes handmatig gecontroleerd op fraude. Een flink deel van de FSV-registraties kwam voort uit deze extra controle. Analisten die aan de poort werkten, kregen een ‘daderprofiel’ voorgeschoteld, waarvan de precieze status overigens niet duidelijk is.

Zij moesten volgens dat profiel vooral letten op jonge mannen zonder fiscale partner, ‘vaak van buitenlandse komaf’, en van wie het feitelijke inkomen leek af te wijken van dat in de aangifte. Verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij noemt deze vorm van profileren, die sinds 2014 werd gehanteerd, ‘verwerpelijk’.

Ongelijk behandeld

Uit een handleiding en het daderprofiel blijkt dat ‘een deel van de doorselectie door de analisten aan de poort meer gericht was op karakteristieken van de belastingplichtige dan op karakteristieken van het fiscale risico’, aldus PwC. Frauderisico’s worden bijvoorbeeld gebaseerd op persoonskenmerken als nationaliteit en leeftijd, en in sommige gevallen op ‘met persoonlijke kenmerken samenhangende fiscale factoren’, zoals donaties aan moskeeën.

Mede hierdoor bestaat het risico dat ‘aangiften met gelijke fiscale risico’s niet gelijk werden behandeld’. Bij controle aan de poort ‘hebben niet objectief gerechtvaardigde kenmerken’ een rol gespeeld, moet Van Rij concluderen.

Een tweede onderzoek van PwC richtte zich op de gevolgen van een registratie op de ‘zwarte lijst’ van mogelijke fraudeurs voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB). In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de registraties op deze zwarte lijst niet goed zijn gedocumenteerd. Ook verschilde de fraudeaanpak nogal per MKB-kantoor van de fiscus, waardoor gelijke gevallen niet op een gelijke manier behandeld zijn.

Ruim een jaar geleden trad het kabinet-Rutte III af als gevolg van de toeslagenaffaire. De Belastingdienst had duizenden ouders ten onrechte verdacht van fraude met kinderopvangtoeslagen. Het terugvorderen van toegekende bedragen bracht tienduizenden gezinnen in grote financiële problemen. Deze affaire sleept nog steeds voort, veel gedupeerde ouders wachten bijvoorbeeld nog op extra compensatie.