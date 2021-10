Rappers: verheerlijking van geweld is toch normaal?

Beeld YouTube

Het komt niet vaak voor dat in een rechtszaal wordt gerapt. Sterker nog, het is voor het eerst in Nederland dat een officier van justitie achter haar spreekgestoelte gaat staan, de leesbril opzet, en met sonore stem voorleest:

‘Richt op die ops*, ze doen hands in the air

Stack die money, ga niet naar air

Voor die money racen we ver

Ik wil m’n ops in intensive care

(...) Die bullets gaan fast, je hebt niks aan je vest

Ik mik op je head en zorg dat je crasht.’

[*ops is straattaal voor tegenstanders]

Op een scherm aan de muur van de Amsterdamse rechtbank wordt de videoclip Intensive Care afgespeeld die anderhalf jaar geleden online verscheen. Daarin spelen de verdachten Diego M. (24) en Jordan S. (28) een hoofdrol; schouder aan schouder zwaaien ze in een achtertuin met een pistool. Ze rappen, ze bewegen op de slepende beat, ze dreigen, een gouden tand blinkt – met hen valt niet te spotten. De aanklacht volgens het OM: bezit van een op een wapen gelijkend voorwerp en opruiing. Het is voor het eerst dat rappers in Nederland worden vervolgd voor hun songteksten. De zaak vindt plaats tegen een achtergrond van toenemend geweld door drillrapgroepjes die elkaar uitdagen op sociale media. Dat leidde afgelopen jaren tot enkele dodelijke steekpartijen.

‘Wat bedoelt u eigenlijk met dit gebaar?’, vraagt de rechter terwijl ze met de zijkant van haar hand langs haar keel strijkt. Volgens verdachte Jordan, een bebaarde jongeman in trainingspak met een tatoeage in zijn nek, moet daar niks dreigends achter worden gezocht. ‘Gewoon een dansmove.’ De rechter maakt met haar handen een T-gebaar: ‘En betekent dit niet Time-Out?’ Jordan: ‘Nee hoor, dat bedoel ik niet.’ Mederapper Diego, een grote kerel die al eerder is veroordeeld voor geweld en bedreiging, vindt dat de officier en de media de zaak maar opblazen. ‘Het is gewoon entertainment, we gebruiken niet eens echte wapens!’ Volgens hem zijn pistolen en geweld heel normaal in videoclips en films.

De officier van justitie schetst de geweldsescalatie onder drillrappers en signaleert dat politie, justitie en gemeenten deze spiraal willen stoppen. ‘Drillrap heeft een gewelddadig karakter. Geweld of verheerlijking van geweld is een belangrijk thema, evenals het uitdagen en bedreigen van rivaliserende drillgroepen.’ Sociale media versterken volgens haar dat proces. Intensive care is bijna 17 duizend keer bekeken op YouTube. Het OM wil een grens stellen aan videoclips met een opruiend karakter. ‘Muziek maken is niet verboden, maar oproepen om je ops te vangen en dood te maken, dat gaat te ver.’ Deze clip zet volgens de officier aan tot het plegen van strafbare feiten. Of dat daadwerkelijk ook is gebeurd, maakt volgens haar niet uit. Het OM eist 180 uur taakstraf.

Volgens de advocaat van Diego valt Intensive Care onder de vrijheid van meningsuiting. ‘Het is rauw ja, het gaat over de straat. Dat hoef je niet mooi te vinden en dat is het ook niet.’ Maar artistieke vrijheid is volgens hem een belangrijke pijler onder de Nederlandse samenleving. Bovendien wordt in de clip nergens duidelijk, stelt hij, tegen wie dat geweld dan gebruikt zou moeten worden. ‘Het OM probeert het delict opruiing te verruimen, daarom is denk ik gekozen voor dit nummer.’ De advocaat eist vrijspraak.

Dat wil ook de advocaat van Jordan. Volgens haar kan de politie helemaal niet bewijzen dat voor de opnames echte pistolen zijn gebruikt. Bovendien is de clip volgens haar helemaal geen voorbeeld van drillrapp. Daarin worden inderdaad concrete bedreigingen geuit en loopt geweld in de virtuele wereld soms over in de echte wereld. Daarmee vergeleken biedt Intensive Care, stelt zij, een nogal standaard raptekst waarin geweld wordt verheerlijkt. ‘Bij drillrap spelen ook commentaren op sociale media een rol. In dit geval voelde niemand zich opgehitst.’ Deze clip is volgens haar geen katalysator van de huidige geweldsgolf. ‘Dit is gewoon entertainment. Als het openbaar ministerie voortaan rappers gaat vervolgen om dit soort teksten, dan gaan ze het heel druk krijgen.’

De rechter doet over twee weken uitspraak.