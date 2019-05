Rapper Yung Nnelg maakt het eindexamen muziek en vindt de muziekkeuze ‘heel dope’

Rapper Yung Nnelg.

‘Heel dope’,vindt rapper Glenn Ascencion (24), alias Yung Nnelg, de muziekkeuze in het havo-examen muziek. Scholieren konden onder andere luisteren naar September van Earth, Wind & Fire en Nothing really matters van Mr. Probz. Bij vraag 5 moet de rapper wel even goed nadenken. Uit welk gedeelte van het nummer Nothing really matters komt de melodie van het fragment? Hij vult toch A in, het juiste antwoord. ‘Nu voel ik me eigenlijk al geslaagd.’

Niet alles gaat de rapper zo gemakkelijk af. ‘Dat stuk over klassieke muziek snap ik gewoon echt niet. Daar komen veel termen in voor waar je voor gestudeerd moet hebben. Maar de vragen over maten en ritme kan ik beter, dat is meer een gevoelsding.’ Al die termen, dat is niet per se waar Nnelg zich mee bezighoudt, als hij muziek maakt. ‘In de studio probeer ik aan de producers gevoelens uit te leggen: bij dit stuk wil ik dat mensen kippevel krijgen, hier wil ik dat er een moshpit ontstaat.’

Het is een leuk examen als je goed hebt geleerd, denkt Nnelg. ‘Eigenlijk gaat het er altijd om dat je gewoon leert en oplet in de klas dan is geen enkele les vervelend.’ Toch zou hij als examenmaker recentere nummers in het examen verwerken. ‘Drake, ­Kanye, of Pharrell, dan zou ik als scholier wel enthousiast zijn geworden.’ En misschien iets Ghanees: ‘Dan heb je weer te maken met andere ritmes en zanglijnen. Ik ben wel benieuwd hoe leerlingen daarop zouden reageren.’En een nummer van hemzelf? ‘Een hele eer als mijn liedjes ooit in een eindexamen gebruikt wordt. Het zou interessant zijn, want ik maak mijn muziek niet vanuit de theorie in dit examen.’