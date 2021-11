Rapper Travis Scott betaalt begrafeniskosten slachtoffers concert, bezoekers krijgen entreegeld terug

Bloemen voor het hek bij het terrein in Houston waar vrijdag tijdens een concert van rapper Travis Scott acht mensen om het leven kwamen. Beeld Getty Images

Dat schrijft het tijdschrift Variety. Het Astroworld Festival in Scotts geboortestad liep vrijdag uit op een drama. Een deel van de vijftigduizend concertgangers werd op elkaar gedrukt, waardoor paniek ontstond. Acht muziekfans van tussen de 14 en 27 jaar oud overleden in de verdrukking. Vijfentwintig bezoekers werden gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Driehonderd anderen moesten op het festivalterrein worden behandeld.

Het optreden dat komend weekeinde op het Day N Vegas Festival gepland stond, heeft Scott inmiddels geannuleerd, schrijft Variety. Anonieme bronnen hebben aan het tijdschrift laten weten dat Scott ‘te radeloos om te spelen’ is.

De rapper had zondag in een filmpje op zijn Instagram-account al laten weten ‘kapot’ te zijn van de tragedie. ‘Mijn fans betekenen alles voor me en ik wil er altijd voor zorgen dat ik ze een positieve ervaring geef.’ Voor mensen die psychische ondersteuning zoeken, heeft Scott een hulplijn opgezet. Daarvoor slaat hij de handen ineen met de Amerikaanse organisatie BetterHelp, die virtuele therapiesessies aanbiedt.

Drake

Ook de Canadese rapper Drake, die als verrassingsact met Scott op het podium stond toen het massale gedrang in het publiek ontstond, heeft inmiddels via sociale media gereageerd. ‘Ik heb de afgelopen dagen geprobeerd deze verwoestende tragedie te bevatten’, schrijft hij op Instagram. ‘Mijn hart is gebroken voor de familie en vrienden van de omgekomen mensen en alle anderen die lijden.’ De rapper zegt dat hij voor de slachtoffers zal bidden.

Scott, Drake, organisator Live Nation en festivalterrein NRG Park zijn inmiddels aangeklaagd voor de fatale afloop van Astroworld. Scott houdt zelf vol dat hij niet in de gaten had dat zijn concert in Houston volledig uit de hand liep. Volgens de politiechef van Houston had het stilleggen van het concert in de zaal tot nog meer verdrukking kunnen leiden.

Bij een eerdere editie van het Astroworld Festival waren er ook al problemen. In 2019 vielen er drie gewonden toen fans met duizenden tegelijk het terrein op probeerden te stormen, waarbij ze hekken omver duwden of eroverheen klommen.