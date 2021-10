Rapper Murda mag Turkije verlaten, ondanks stevige strafeis vanwege zijn songteksten

De Nederlandse rapper Önder Dogan, artiestennaam Murda, is populair in Turkije. Beeld Jesse / Shots fired

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie na berichtgeving van de NOS. Het ministerie staat met Dogan en de advocaat in contact, omdat het de rapper consulair bijstaat in Turkije. Wanneer hij het land uit kan en wat het betekent voor zijn veroordeling is nog onbekend. Het management van Dogan zegt tegen persbureau ANP dat het uitreisverbod inderdaad is komen te vervallen. Een rechter zou dat vrijdag hebben bepaald.

Önder Dogan werd zondagavond gearresteerd toen hij in Istanbul landde. Het Turkse OM doet onderzoek naar zijn songteksten, die volgens de Turken ‘drugsgebruik verheerlijken’. Na een nachtje cel werd hij vrijgelaten, maar hij mocht Turkije nog niet uit. Donderdag maakte het OM bekend een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar tegen hem te willen eisen.

Dogan (37) werd geboren in Amsterdam en heeft Turkse wortels. Een Turks paspoort heeft hij niet. Als Murda maakt hij muziek in het Nederlands, Spaans en Turks. In Turkije scoorde hij meerdere hits. Hij reisde zondag naar Turkije voor een uitverkocht concert voor 2.500 fans. Verder zit hij in de jury van de Turkse talentenjacht O Ses Türkiye Rap.

De eis van het OM vervalt voor zover bekend niet, nu Dogan het land mag verlaten. Dat betekent dat hij nog steeds veroordeeld kan worden. Wanneer zijn zaak dient is nog niet bekend. Als hij daadwerkelijk veroordeeld wordt, kan dat zeer nadelig zijn voor zijn carrière, gezien zijn populariteit in het land. Afreizen naar Turkije kan dan leiden tot een arrestatie.