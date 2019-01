Nieuws Rapper overleden

Rapper Feis (32) overleden na schietpartij in binnenstad van Rotterdam

De Rotterdamse rapper Feis is op 32-jarige leeftijd overleden, nadat hij eerder in de nacht gewond was geraakt door een schietpartij in de binnenstad van Rotterdam. Een betrouwbare bron heeft dat bericht van andere media bevestigd. Een 31-jarige man raakte eveneens gewond door de schietpartij. Hij ligt gewond in het ziekenhuis.