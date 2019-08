Rapper A$AP Rocky schuldig bevonden in Zweedse mishandelingszaak

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky. Beeld EPA

De 30-jarige A$AP Rocky raakte op 30 juni samen met zijn entourage betrokken bij een vechtpartij in Stockholm. Een 19-jarige Zweed liep daarbij zware verwondingen op. De rapper (echte naam Rakim Mayers) claimde onschuldig te zijn. Hij zei dat hij handelde uit zelfverdediging, omdat een van zijn lijfwachten werd aangevallen.

De Zweedse rechtbank oordeelt anders en zegt dat A$AP Rocky ‘het slachtoffer heeft mishandeld door hem te slaan en te schoppen’. Volgens de rechtbank is de mishandeling niet van dien aard dat er een onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet volgen. Ook Rocky’s twee lijfwachten zijn schuldig bevonden.

A$AP Rocky en de twee lijfwachten zaten een maand in voorarrest, maar werden begin augustus vrijgelaten in afwachting van het oordeel van de rechter. De drie hebben het vonnis in de VS afgewacht, omdat ze niet verplicht aanwezig hoefden te zijn in Zweden. De rapper treedt waarschijnlijk komend weekend op bij het Nederlandse popfestival Lowlands.

De zaak kreeg wereldwijd aandacht toen de Amerikaanse president Donald Trump zich met de zaak bemoeide. Trump twijfelde over de rechtvaardigheid van het Zweedse rechtssysteem en verbaasde zich over het feit dat de Zweedse premier zich niet met de zaak bemoeide. De president was dan ook zeer verheugd toen de rapper werd vrijgelaten. ‘Het was Rocky-week, kom thuis ASAP (zo snel mogelijk) A$AP!’, twitterde Trump 2 augustus.